內科發展協會號召內科企業千人捐血 實踐企業社會責任

春節前夕為了充足血源，內科發展協會1月26日起連續三天舉辦第四屆內科千人捐血活動，為疫情籠罩下低迷的捐血景況注入強心針。

台北內湖科技園區發展協會19年前由創會理事長吳林林結合科技、生技、服務、百貨等各業熱心廠商共同組成的社團法人，是台北市具指標性的產業園區，目前區內營收已達4.8兆台幣，在台灣經濟發展與提供就業上的貢獻有目共睹。榮譽理事長管家婆科技集團/禮客OUTLETE董事長翁素蕙在擔任理事長期間，更積極提升協會扮演服務公益平台，導入公益，號召園區廠商共榮共享參與公益。

現任廖全平理事長上任後成功結合產官學界資源，透過廖全平擔任國策顧問的人脈，帶領協會扮演與中央及市府間的溝通橋梁，整合資源為園區員工謀取福利。

前三屆內科千人捐血活動有4199位企業員工共捐出了6137袋熱血，今年榮譽理事長翁素蕙除號召園區企業參與，更將捐血活動層面擴張至國際團體及教育團體，邀請台北市華董世界華人工商婦女企管協會、台大EMBA學生會共同參與。

內科企業員工愛心捐血。圖／台北內湖科技園區發展協會提供

本次園區知名大廠研華、禮客、遠傳電信、台達電子、友訊科技、神通資訊科技、精英電腦、台灣世曦工程顧問、明基電通、遊戲橘子數位科技、台聚集團、LINE Taiwan 台灣連線、燦坤實業、安森美半導體、雄獅旅行社、久威國際、勤業眾信會計師事務所、太古汽車集團都積極參與捐血活動。

方便內科人與國人捐血，主辦單位共設有18個【捐血站點】，歡迎園區各企業員工都能就公司附近的站點踴躍參與捐血。1/26日9:30~16:30友訊科技、明基電通、燦坤實業、台灣世曦、太古汽車集團，10:30~17:00遊戲橘子數位科技，11:00~16:30禮客。1/27日 9:30~16:30精英電腦、研華、久威國際、神通資訊科技、台達電子、遠傳電信、安森美半導體。1/28日9:30~16:30台聚集團、雄獅旅行社，10:00~16:30 LINE Taiwan 、台灣連線、11:00~17:00勤業眾信。

鼓勵科技人愛心不落人後，踴躍捐血，內科發展協會特別邀請愛心廠商贊助【捐血抽好禮活動】。雅光電器提供聲寶32型液晶顯示器、禮客現金五千元餐券、研華提供漾客素食套餐券、南港老爺酒店Soft Kitchen餐券、綠島民宿店業者提供三天兩夜住宿招待券、添好運冷凍港點提貨券、歇腳亭禮券、1000ml高真空休閒養生壺、茶葉禮盒等好禮。