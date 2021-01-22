RISE Art Studio開幕暨藝術家聯展於1月24日舉辦 內容豐富精采 歡迎各界迎藝文愛好人士前往參觀

一個藝術家與消費者體驗互動的交流平台、藝術家與產業界跨域整合的合作平台、藝術家與國際化通路行銷的連結平台──RISE Art Studio，即將開幕！RISE Art Studio藝術空間將於2021年1月24日（日）14:00舉辦開幕儀式，以及藝術家作品展覧和卓柏成柴燒新作品發表會；展出藝術家包括：水墨畫家蔡俊章博士、旅歐當代畫家王迎春等二位畫家近期創作藝術作品，並且共同展出陶燒藝術家徐予紅老師、釉燒藝術家卓柏成老師、阿達藝術群等陶藝作品，同時展售得到今年台中市十大伴手禮首奬商品 「臻品植萃」系列產品，活動和展出內容豐富精采，歡迎各界藝文愛好人士𦲷臨參觀指導。

此次開幕，由剛在北京秋拍獲得良好回響的「警界儒將」蔡俊章老師2021最新潑墨作品領軍，與美國羅丹基金會邀請參加紐約國際藝術博覽會唯一受邀台灣當代藝術家王迎春老師帶來一場中與西的美學碰撞。除了平面的藝術，RISE也邀請了鶯歌柴燒徐予紅老師，以及林葆家老師的嫡傳弟子卓柏成老師，帶領大家了解不同角度的陶藝之美。（圖／RISE Art Studio提供）