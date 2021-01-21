美律帶學生DIY耳機 體驗4000萬「無聲密室」

電聲領導品牌美律實業與文華高中合作，於1月21日在逢甲大學中科校區舉辦「耳機DIY 」活動，由美律志工帶領學生體驗聲音的奧秘，並開放全台最大耗資四千萬無響室供學生參觀，讓學生一飽耳福。

耳機是近年來電聲領域中的主角，舉凡抗噪耳機、運動耳機、睡眠耳機以及近年來的真無線耳機，都是重要的人機介面，但鮮少人知道，創造這些產品的幕後英雄，正是「電聲工程師」。透過自製耳機，可用最貼近生活的方式，一睹電聲工程師的神祕面貌。

一名參加學生表示，在活動中不只了解單體、線材、耳機線的組裝方式，在學長的說明下，瞭解我們是如何從耳機聽到聲音，課程非常有趣，也希望下次有更多同學能一起來。

美律志工教學生們使用焊槍。圖╱美律實業提供。

文華高中校長指出，源自科技的開創，無線耳機的功能越來越多，造福人類生活內涵，美律實業從事科技研發，不忘教育合作，提供互動教室，讓學子「耳機DIY」實踐創客活動，體驗科技來自人性的溫暖。

活動中，首度對開放高中生參觀耗資4000萬建造的專業無響室，逢甲大學無響室是由美律實業與逢甲進行產學合作建製而成，擁有全國第一符合 ISO3745、ISO7779 國際級的電聲實驗室，是目前台灣最大的聲學無響室。

在無響室中為高中生細細解說耳機測試過程以及無響室構造的美律實業工程師 David表示，電聲產業的有趣之處，就在於經過一連串辛苦的研發過程後，可以世界上許多人，都聽到身歷其境的「原音」，這種成就感是其他行業所得不到的。

美律實業黃朝豐總裁表示，在AIoT的浪潮下，耳機的想像無遠弗屆，可成為健身教練、睡眠助理、甚至成為人們的隨身醫生，創新源自於想像，期許學子從Maker出發，假以時日，成為實現人類夢想的電聲專家。