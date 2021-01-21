柏諦生技「KOI私密潔淨慕斯」升級版　漢萃保養更全面

柏諦集團擁有40年研發經驗，自主工廠研發生產，全程把關不馬虎。柏諦生技以「植萃健康生活」為理念，延續母公司－柏諦集團的堅持，只生產純淨無污染的優良產品，製造出「天然、健康、無毒、有效」的高品質產品給每一位消費者。「KOI私密潔淨慕斯」通過甲醛、重金屬、微生物、防腐劑等多項產品檢驗，安心無虞。

「KOI私密潔淨慕斯」以東方草本精華為基底，三味東方保養配方，芙蓉萃取物、茯苓萃取物、當歸萃取物，溫和滋養私密肌膚。「KOI私密潔淨慕斯」升級版關鍵添加柿子萃取物，利用柿子丹寧瓦解微生物，達到完美的淨味能力，還多了蔓越莓萃取、金盞花萃取、玻尿酸、乳酸(維持良好pH值4.8~5.8)。

台灣女生私密保養觀念盛行，「私密話題」再也不是令人害羞的秘密，懂得購買但其實挑對好的成分才是呵護自己的根本，當問題成分悄悄滲入，經年累月的使用，無形中反而對自己的身體產生了負擔。柏諦生技針對消費者的疑慮，2021新年隆重推出年度暢銷品「KOI私密潔淨慕斯」升級版，維持東方草本精華為基底，新添加多項保養成分，更加強洗淨後的保養力道。

針對長時間久坐的上班族女性打造，選擇適合自己的洗淨產品絕對不能省。現代女性長時間在外工作，無法避免的面臨久坐悶熱、衣物包覆不透氣、經期異味等，都是每位女生最困擾的糟心問題，專家也指出，好的洗護產品，重點在於成分是否安全？能否維持良好pH值？以及清洗功用之外的保養力就很關鍵。