黑貓肉乾推出新款禮盒「好運臨門、財源滾滾」，搭配春節禮盒優惠「千千進食中」熱銷組合3包入內容物包含素香酥、素蹄筋、麻辣牛肉乾，優惠價520元(原價600元)，純素系列近一年來成為黑貓肉乾主推商品，顧客嚐鮮後回購率極高，成份單純無負擔，老少咸宜的口感及口味成為銷售冠軍。創新市面上絕無僅有的特大片肉乾「乾好大」，消費10盒以上一盒優惠價500元(原價600元) 肉乾烘烤後不裁切，想吃多大片自由裁剪，三種招牌口味豬肉乾一次滿足。

昕縈有限公司販售之豬肉製品，原料均為國產豬肉，其工廠遵照HACCP及ISO22000相關食品衛生管理法，落實食品安全並定期送檢，請客戶安心採購。黑貓肉乾全品項堅持使用原肉製作，絕不使用組合肉、無添加澱粉，產品皆經過嚴格把關，讓消費大眾更安心。

台灣茹素人口眾多，訴求健康的概念漸植人心，黑貓肉乾推出素食系列產品，提供消費者更多元的選擇，「素蹄筋、素香鬆、素肉乾、芝麻糕」等，輕鬆享受美味且環保無負擔，優質植物性蛋白質零膽固醇，是最健康的零嘴。獨一無二招牌產品「黑胡椒圓心肉乾」使用數量稀少的豬圓肉部位，軟嫩沒有油脂 、肉質細緻好入口，將原有的豬肉乾再進化，頗受好評。「寶寶肉鬆」無化學添加物、無防腐劑、無色素的肉鬆，特別研製適合所有年齡層，可以吃到新鮮豬肉製成的純豬肉鬆，又不會造成身體負擔，一上市就受到廣大歡迎。

單筆消費滿3000免運、再送「台灣優缽」雙層不銹鋼便當盒匙筷組。黑貓肉乾提供「官方網站」可線上購物，刷卡、LINE PAY服務。並具備「客製化禮盒」，可將企業精神與代表性產品結合黑貓肉乾，逗趣新潮的圖樣設計，讓員工、客戶送禮自用兩相宜。100盒以上即可客製化禮盒，分別有2入包裝及3入包裝，售價為480元及680元／盒。