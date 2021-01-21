優然食品微料理年菜「牛轉乾坤、十全素食年菜」菜品，御品寶盅(素佛跳牆)、大清蒸鱈魚、御師傅養生湯、京都排骨、蜜汁芝麻燒、御師傅猴頭菇、湘江素紅燒、聰明丸子、阿里山銀耳凍(素燕窩)、唐辛子脆酥－咖哩等，上菜了。優然食品主要為專業生產素食冷凍調理食品工廠，使用的主原料為美國進口的小麥組織蛋白，其含有豐富的大豆蛋白及膳食纖維；特色為不含普林(purine)成份，對於長期茹素者，是較佳的大豆蛋白的攝取來源。

面對疫情的肆虐，能否如以往在餐廳吃團圓飯的場景變得不確定了，優然食品針對茹素家庭推出了餐廳級的「微料理」年菜，每一道菜都經過精心料理，完全不添加味精及人工色素，「御品跳牆」採用10幾種新鮮食材例如冬蟲草、芋頭（大甲沙芋）以文火熬煮時間超過3小時，湯頭濃郁，料多實在！這套實在的年菜簡單好料理，可再加上新鮮食材創意變化，讓大家在家也能準備一套溫馨美味的年菜，期待2021年大家都能有個「牛轉乾坤」的好運年。售價2280元，1／套（含運，貨到付款）早鳥優惠價1680元，1／套(1月31日前訂購）。

多年來「傳統中求新意、天然中找創意」理念，生產製造出符合現代人健康養生飲食概念的素食產品，並結合了食品科技專家、營養師、調理研發師傅不斷在食品原料及食材上用心，創新開發出更天然、健康、美味的素食產品。網址：http://www.youran.com.tw/