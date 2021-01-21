不織布公會建議標檢局增訂醫用面罩標準安全規範

彩色口罩真的有毒嗎？近日彩色口罩安全相關報導引起國人的重視，消基會對不織布口罩的把關，也提供民眾一個認識色口罩的機會。台灣區不織布公會與醫材公會發表聯合聲明，共同建議標檢局將醫用面罩標準（CNS14774）增訂安全規範，公會也加強提醒各生產廠商在生產製造程序中，嚴格控管製程及原料之選用，並注重口罩產品本身物理性設計之安全性，符合醫用面罩應有的安全規範標準，確保產品不致危害消費大眾身心健康，對生活環境品質不會造成傷害。

公會更呼籲消費者在購買口罩時，要留意生產業者在包裝上是否清楚標示標準之要求要項，確實維護自身的權益。

公會指出，目前醫用口罩沒有相關標準，因此先採用標檢局制定的CNS15290 紡織品安全規範來檢測，公布的資料就是做建議用的。不織布公會與醫材公會在網站及facebook 透過說明，釐清國人對於市面上彩色口罩檢出有害物質之疑慮。

針對有報導提到市售醫用口罩3 成防護效率低於80％，為避免消費者恐慌及業者困擾，不織布公會明確指出，該報導解讀法規要求有誤。因報導中抽測之醫用口罩屬於第一等級的一般醫用口罩，依據CNS 14774 規範，細菌過濾效果（非次微米防護效率）需大於95％，只有外科手術口罩才須符合次微米防護效率（鹽霧法）至少大於80％的規範。

公會也指出，目前市場用於口罩上色之色粒，色墨及轉印色漿中的顏料皆屬無機色料，不具水溶性，應難以釋出具致癌性之偶氮芳香胺成份，市售MIT口罩皆符合CNS15290 纺織品安全規範之要求，其安全性無虞，消費者應可安心使用。

彩色口罩會有微量鉛可能就是顏料中有些色系部份殘留的無機物，VOC則是存在多色印花時，使用有機粘著劑所產生的少量揮發性有機物，因不織布口罩不能水洗故無法去除，但這些VOC残存量很微少都在安全值以內，甚至比安全值更安全，對使用者而言並無具體傷害性或危險性。

相關訊息可上網查詢。https://www.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=92397&ctNode=8321&mp

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