避寒饗樂趣 台南大員皇冠假日酒店「一泊二食」5,200元起

寒流一波波到來，氣溫像是溜滑梯一樣下探10度以下，這時台南10度以上的溫度就顯得溫暖許多，對於不耐寒冷的人，是最適宜的度假之地。台南大員皇冠假日酒店推出「2021雙食假期」一泊二食住房專案，每房晚只要5,200元起，以及「隨心訂、隨心退」說走就走的入住優惠專案，凡3天前預訂享任一房型9折起優惠。台南避寒之旅，即刻啟程吧！

寒流持續發威，溫暖商機也跟著夯，但是暖暖包全台大缺貨，不如到台南來避寒兼渡假。台南大員皇冠假日酒店推出 「2021雙食假期」一泊二食住房專案，雙人入住只要5,200元起，入住當日晚餐可選擇「元素自助式晚餐或彩豐樓指定晚間套餐或煉瓦日式姬套餐」，3間餐廳任選其1，須於訂房時事先訂位。其中煉‧瓦日式姬套餐包括：醃漬鮭魚沙拉、綜合生魚片、鹽烤伊比利豬上蓋⾁、香酥炸廣島⽣蠔、鮭⿂鬆烤飯糰、蛤蜊味噌湯、季節水果與甜點等。若是選擇彩豐樓的指定晚間套餐則是有：綜合蒸籠點心、瑤柱赤螺豬腱湯、豆仁芙蓉日本鮮貝、大漠風沙豬腱棒、黃金鳳香蒸斑柳、蝦球粄條湯、季節鮮果盤與楊枝甘露等。無論是一道道精緻日料、還是正宗粵式佳餚、亦或是中西式的自助餐，多樣菜系任君選擇，都能讓人感受到主廚的暖心巧手。一夜好眠，翌日享用豐富的元素自助式早餐後，酒店再加碼送臺南市古蹟觀光旅遊票券2張，可以漫遊赤崁樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城(4選1)。避寒之旅首選台南，不論是在房間內大型浴缸泡著熱呼呼的澡，還是前往台南關子嶺泡溫泉，都是最佳的選擇。再大啖酒店準備的美食佳餚，讓您暖胃也暖身，避寒住宿、美食饗宴、泡湯旅遊一次搞定。

隨著天氣變化多，隨時有好天氣、隨時就是出門旅遊的好時機；一有好心情，3天前請好假即可出發。台南大員皇冠假日酒店即日起至2021年2月26日止，推出「隨心訂、隨心退」優惠專案，只要於入住3天前預訂，即可享任一房型9折起優惠，亦能3天前免費取消，冬末春初的小旅行，不用大費周章計畫，想出遊就是可以隨心、隨性。連續假期2021/2/9-2/15不適用此專案。以上住房專案需另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線:06-3911858。