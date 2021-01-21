產業領袖現身TIMTOS記者會 全球引領期盼3月虛實整合開展

2021年「台北國際工具機展（TIMTOS）」距離3月15日以虛實整合新型態登場已進入倒數階段，主辦單位外貿協會與機械公會特於1月20日舉辦「全球記者會暨領袖對談」，邀請友嘉集團總裁朱志洋、上銀集團總裁卓永財、金豐機器董事長張於正等業界領袖，與外貿協會董事長黃志芳、機械公會理事長柯拔希對談，共同就「後疫情時代智慧機械產業新布局」主題，做深入探討，並一致肯定今年TIMTOS能開展對全球工具機產業帶來的正面影響力與意義，尤其在去年台灣工具機產業遭逢低迷，但終於在下半年回溫的正向氣氛中，TIMTOS能順利推出，著實是為產業注入一劑強心針。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣的防疫表現讓全球刮目相看，尤其製造業在此波疫情中所展現出的韌性及彈性，更讓國際驚艷，疫情是危機也是轉機，其所帶來的市場與貿易環境變化及科技發展促成產業轉型的急升需求，都可在今年TIMTOS廠商各式研發新品中一窺趨勢。

機械公會理事長柯拔希也從台灣防疫能力切入，表示指標大廠包括友嘉、台中精機、永進、大立、上銀、新代、寶元等，國外大廠則有 DMG MORI、FANUC、MAZAK、TRUMPF、西門子等工具機及零組件控制器大廠都在今年TIMTOS再度歸隊，本展是展示台灣智慧機械與智慧製造發展成果的重要平台。

外貿協會董事長黃志芳表示，疫情是危機也是轉機，其所帶來的市場與貿易環境變化及科技發展促成產業轉型的急升需求，都可在2021年TIMTOS廠商各式研發新品中一窺趨勢。圖╱陳宗慶

黃志芳和柯拔希不約而同當起「TIMTOS 2021 Hybrid」最佳代言人，對此次推出的虛實整合型態如數家珍。

外貿協會專員謝怡君也在活動中詳細介紹TIMTOS Hybrid如何提供參觀者不限時空的觀展體驗，及展場小秘書（On-site Guide for Online Visitors）如何協助廠商與國外買主雲端連線、掌握商機等平台特色與服務。

全球相關產業媒體及買主對今年3月TIMTOS能順利開展都寄予高度關注，期待從台灣出發為今年全球的工具機產業開啟新頁。更多詳情請鎖定官網（www.timtos.com.tw ）及社群粉絲頁。