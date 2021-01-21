台灣量子電腦研習班 2/1-2/5台南成功大學開辦課程 探討 由量子通用邏輯閘到量子演算法

由成大計算模擬中心、中山大學物理系、成大研發基金會及成大創產中心共同主辦，成大工科系與成大工科文教基金會協辦及安強石墨烯公司贊助的台灣量子電腦研習班 ，訂 2/1-2/5在台南成功大學開辦，課程重點介紹量子運算與進階應用，授課對象以中南部有興趣的產學研人士及學生為主，希望有助報名研習者了解此一新興領域的發展潛力。

量子運算是一個新興領域， 它是利用量子力學定律的平行性原理有效設計運算模型與未來的量子計算機。雖然剛起步不久，但發展迅速，正在成為一個具有未來性、革命性潛力的計算方式。課程主題包括量子電腦的發展與挑戰、量子演算法、量子邏輯閘和量子密碼學Shor演算法。本課程將為研習者提供知識，了解量子運算為何能破壞某些公鑰密碼系統，建立量子運算位元(Qubits)設備的挑戰，以及量子保證的安全級別等。

量子電腦的運算，需要由其專屬的通用邏輯閘之並聯及串聯所組成。即其所涉及的量子演算法，則需借助矩陣乘積丶直積及直和之分解，來完成通用邏輯閘之綜合設計。此課程之規劃即以Shor演算法為核心，首先介紹通用邏輯閘，其次討論量子FFT及其逆運算。接著引入加法器丶減法器丶正負數規範丶乘法公式的模運算，由此彙整成通用邏輯閘的形式，並估算其計算的複雜度。最後以破解RSA密碼為範例來説明其運算流程。

本課程師資陣容堅強，包括：成功大學講座教授黃吉川丶中山大學教授陳永松，及安強公司董事長黃光彩(前IBM全球電商副總、MIT電機電腦博士)，課程報名資訊網站：https://reurl.cc/r8NVNE