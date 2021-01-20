六師攜手玉山銀行鼓勵捐血分享健康 盼募到4500袋

由會計師公會發起的「春暖人間愛心捐血救人」公益活動今年已邁入第10年，該公益活動陸續加入醫師、牙醫師、中醫師等公會全國聯合會、全國律師聯合會、全國建築師公會等六師公會，前兩年玉山銀行也加入推動行列，讓去年共募到4500袋的佳績，近期台灣血荒嚴重，主辦單位也希望今年能有去年的捐血袋數，以緩解缺血問題。

會計師公會全聯會理事長黃奕睿致詞時指出，今年真的很缺血，能夠結合六師、玉山銀行，呼籲更多人願意捐血救人。今年從1月20日起分別在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、嘉義、高雄等地展開，會計師公會也號召會員、員工、顧客、親友及民眾挽起袖子、熱情響應，在農曆年前，蔚為一股暖流，為每個待援的生命燃起重生興旺的力量。

會計師、建築師、律師、牙醫師、中醫師、醫師六大公會全聯會攜手玉山銀行呼籲民眾快樂捐血，一起解決缺血問題。圖／玉山銀行提供

全國律師聯合會理事長陳彥希也說，捐錢是分享財富，捐血是分享健康，透過捐血也可以證明自己很健康，免費的健康檢查又能助人。每年到了寒暑假都是血荒期，從去年開始的疫情，讓很多捐血人不敢去捐血，六師再次呼籲民眾踴躍捐血，支持捐血救人。

六師公會所舉辦的愛心捐血公益行動行之有年，他們除各專門職業領域之菁英以實際行動踐履社會責任，鼓勵會員及民眾踴躍捐血挽救生命，每一位熱心捐血者的袋袋相傳，益發激勵社會善心人士響應善行義舉，也讓更多生命獲得重生的契機。

台灣血液基金會執行長魏昇堂出席捐血活動時指出，2020年第一季當疫情發生時，台灣的捐血量減少了二至三成，雖後疫情緩和後有恢復捐血量，然而，血液需求量卻比往年高，以去年第四季的北區為例，需求量增加一萬袋。魏昇堂分析，血液需求量增加有可能人口老化與氣溫突然變冷有關，他很感謝六師與玉山銀行能夠在此刻發起捐血活動。

玉山銀行董事長黃男州也指出，六師的會員人數高達10萬人，透過六師的推動，去年募到4500袋的血量，相當不錯的成績，透過這項活動，讓台灣成為富而好禮且健康的社會。

六師也藉著該活動，宣示來自各領域菁英，包括會計師、醫師、律師、建築師、牙醫師及中醫師等專業領域從業人員把「社會之栽培、回饋於大眾」的理念發揚光大，讓社會祥和互助的無私精神逐漸深耕。

六師與玉山銀行共同合作以實際行動吹響愛心不落人後的號角，戮力善盡肩負的社會責任，期許發揮拋磚引玉的效果，呼籲社會民眾踴躍投身這項意義深遠的公益行動，讓民眾之間的良善風氣淺移默化、恆久存續，民眾之間的距離更加緊密，共同展現對這塊土地的熱愛，攜手共創行善不落人後的美好社會，讓愛與關懷永無止息。