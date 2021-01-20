臺灣運動創新加速器不畏全球疫情 帶領運動科技新創持續前進

「臺灣運動創新加速器」(HYPE SPIN Accelerator Taiwan)於西門紅樓舉行第5期培訓專案成果發表會，展示運動創新團隊培訓成果，活動邀請味全龍職業棒球隊情蒐科技代表呂彥翰先生分享味全龍職業棒球隊如何結合創新科技，及與新創合作發展經驗等相關議題；同時邀請優秀畢業臺灣團隊奧鵬國際(PICKUPS)執行長李晨帆先生和馬來西亞團隊BiiB聯合創辦人陳旭湧先生線上分享經驗談。

第5期培訓專案為期2個半月，現場活動及線上課程同步進行，邀請國內外專家學者與業師共同參與，包含IAPS全球合作夥伴及HYPE國際業師群，不受全球疫情影響，帶領運動創新團隊持續成長。此外，培訓專案更提供合適之運動創新團隊，與臺灣迪卡儂及味全龍職業棒球隊合作，獲得進行產品概念的市場驗證機會。

臺灣運動創新加速器第五期成果發表會現場來賓大合照。圖／業者提供

由多方專家投票選出本期最優秀運動新創團隊包含獲選IAPS獎項：Feegam(臺灣)與FitBiomics(美國)，獲得媒體採訪露出機會；獲得HYPE獎項：Hikingbook(臺灣)與WeavAir(加拿大)，獲得與運動產業領袖一對一交流機會及HYPE國際活動之參展機會、；獲選Sports Administration 獎項：Hikingbook(臺灣)與Feegam(臺灣)，獲得InnoVEX之參展機會。