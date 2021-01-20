微風BreezeSuper牛年伴手禮五大排行

進口特色禮熱銷首入榜 再推行家送禮口袋名單

頂級精品超市BreezeSuper觀察到今年消費者挑選過年送禮的項目出現洗牌，往年顧客偏好的傳統台味系列，今年讓異國特色禮品趁勢而起搶進排行榜中，像是來自「日本愛媛小太郎蜜柑禮盒」、「法國黑松露禮盒」等都是首度排進五大過年熱銷禮品排行榜。

BreezeSuper今年特別經由超市店長及送禮達人專業精選，推薦多項送禮私房口袋名單，讓消費者過年送禮更有面子。看好這一波過年送禮團圓商機，BreezeSuper也預估整檔將會有2-3成的業績成長。

BreezeSuper公布最新牛年過年禮品五大排行，今年以超市超人氣日本水果限量「日本愛媛小太郎蜜柑禮盒」攻下熱銷榜冠軍，目前銷售已超過百組，預料過年檔期限量200組可以提前熱銷完售。圍爐吃鍋消費者想要更澎湃豐盛，連帶高檔食材的銷售熱度也順勢帶起，原來只在日本銀座高級料亭專用的廣島牡蠣首次前進海外銷售，「日本廣島牡蠣小町禮盒」同樣熱銷近百組拿下排行榜第二名。

今年過年在家團圓比例增加，由BreezeSuper獨家所推出的外帶年菜「金牛富貴套餐」也在熱銷榜上。獲得多獎項「頂級烏魚子禮盒」、及BreezeSuper獨家引進「法國黑松露禮盒」都是排行榜中的熱門精選。

BreezeSuper看準這波國內過年商機，訴求消費者送禮超有面子，針對百項商品中，特別集合超市三店店長及送禮達人組成小組，精選提案超市四樣強打商品提供推薦給消費者，端出「日本靜岡花菇禮盒」、「澳洲國宴鮑魚禮盒」、全台獨家日本最佳伴手禮長崎蛋糕「杉谷本舖五三燒雙入木盒禮盒」以及「日本北海道鱈場蟹」，讓消費者不漏任何遺珠之憾。