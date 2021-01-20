高雄大同醫院攜手緯創資通　科技打造智慧長照

失智症讓患者本身與家人焦慮不安，但若能及早發現並治療，便能治療而延緩惡化。高雄市立大同醫院與緯創資通合辦「 體感科技健康促進活動」，給予民眾完整的健康照護規劃。大同醫院特別邀請專業物理治療師暨健身教練朱奕豪現場進行一對一、團體運動講解及帶動，大同醫院副院長黃炫迪也親臨現場互動，希望透過這場科技活動體驗，一起關心長者健康。

透過體感遊戲的方式，讓長者不會感到自己是在進行失智風險篩檢評估，同時可以經由長者益智遊戲中的表現變化與臨床量表整合，提供臨床人員參考是否鼓勵長者進一步的完整評估。圖／高雄市立大同醫院提供

大同醫院副院長黃炫迪表示，今年市府與大同醫院一同研發兼具失智快篩與復能訓練的體感遊戲，藉由玩一次遊戲就能完成篩檢及復健，是體感科技跨域應用的最佳示範，讓民眾藉由體感科技互動遊戲評估失智風險及運動肌耐力，了解身心狀況並能從日常運動及飲食中進行保養，減緩失智的發生，未來也積極將新科技、長照與失智加強鏈結，支援台灣長照體系的發展，有助於解決台灣即將因人口老化所需面對的照護問題。

緯創資通與高雄市政府經發局合作，開發「體感科技」失智風險評估軟體，藉由從易到難的益智遊戲來評估失智風險，緯創首創將臨床量表mini-cog轉化為體感互動遊戲，透過體感遊戲的方式，讓長者不會感到自己在進行失智風險篩檢評估，同時可以經由益智遊戲中的表現變化與臨床量表整合，提供臨床人員參考是否鼓勵長者進一步的完整評估。

高雄市立大同醫院舉辦「體感科技健康促進活動」，結合健身、料理雙霸天，帶來樂齡好生活。圖／高雄市立大同醫院提供

朱奕豪教練回答現場民眾問題，並指導正確運動姿勢，參與民眾反應熱烈。圖／高雄市立大同醫院提供

朱奕豪教練藉由專業的運動講解及生動帶領，現場民眾將困擾已久的身體機能問題尋求專業解答。朱奕豪表示，很多人會因為未知、害怕或疼痛而不敢運動，甚至能不動就不動，但身體是需要活動的，朱奕豪鼓勵現場民眾「做點運動很好，多做一點更好」，由於清楚的講解與親切的回答，參與的民眾反應十分熱烈。

除了這場活動外，大同醫院將於1月27日早上9點，請來知名法菜南霸天料理主廚簡天才，於大同醫院5樓療育花園親授「五行蔬菜養生湯」，此湯為簡主廚照顧生病沒有胃口的媽媽時，為了讓媽媽開胃特別研發兼顧美味與健康的湯品，歡迎有與趣的民眾前來體驗體感科技並學做五行蔬菜養生湯。