uniartsＸ予晞邀你助養0-2歲無依寶寶

小嘉在醫院甫出生幾日，原生家庭因各種難處及無奈直接從醫院出院來到了哈拿之家。保母看著小嘉熟睡的小臉蛋，非常不捨。心中祈禱可以幫他找到合適的收養家庭…這是來自台東哈拿之家的真實案例。

這樣的例子不斷在社會上演。台東的哈拿之家，成立以來一直致力於照護0-2歲的無依寶寶，同時也是台東縣唯一收容兩歲以下無依寶寶的嬰兒之家。哈拿之家提供生活照顧、醫療保健、教育發展、休閒娛樂等多面向的關懷。讓無依寶寶們在溫馨安全的環境下，得到身心靈的安頓與照撫。

近期受疫情影響，許多的公益團體急需雪中送暖，為了履行初衷，2021年1月起uniarts與品牌代言人林予晞共同推行aziza小象吊飾義賣活動，其義賣所得不扣成本全數捐助台東哈拿之家。在疫情期間，將愛與溫暖分享給更多的人。重視自我、關愛世界，就是uniarts的生活態度。

Uniarts X 代言人林予晞邀你一起袋著小象分享愛。圖/業者提供

aziza小象的靈感啟發來自於收容無依小象收容所，其品牌設計理念圍繞著繽紛快樂、療癒關懷等元素。uniarts總經理表示，這次會選擇義賣所得捐贈哈拿之家，是有感於哈拿之家在台灣東部默默照養著許多2歲以下被棄養、生父母無力撫養及身心靈遭創的無依寶貝。而哈拿之家因為地理位置相對偏遠，籌措善款不易。若是我們小小的愛心，就可以幫助哈拿寶貝們在安定安全的環境下，受到托育人員的專業照護之外，他們也與相關的媒合單位合作，替這群被收養的寶貝們找到合適的家庭。

aziza共推出兩款6色共2000隻小象吊飾，以300元義賣價不扣成本全數捐出。圖/業者提供

uniarts選在歲末年終之際，以旗下品牌aziza拋磚引玉，透過義賣活動讓大眾注意到資源較匱乏的公益團體，希望入手象徵愛與關懷的小象吊飾的朋友們，也能持續不忘伸出援手，在生活中繼續袋著小象分享愛！這次也特別感謝以下單位鼎力相助:大葉高島屋、比漾廣場、秀泰生活樹林店、豐原太平洋百貨、中友百貨、高雄三越三多店、屏東太平洋百貨、Cyberbiz網路開店平台，一起響應公益、一同分享愛。自2021年1月15日起，aziza共推出兩款6色共2000隻小象吊飾，以300元義賣價分享給各位朋友，在uniarts官網與指定櫃點均可購得，售完為止。

活動網址https://bit.ly/39GXb0N

全省指定專櫃：https://2021love.uniarts.com/#counters