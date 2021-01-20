萬華車站地下停車場正式啟用 今天起免費試停一個月

2021臺北燈節將在艋舺舉辦，為有效紓解會場周邊車潮，萬華車站地下停車場加緊趕工，今(1/20)由臺北市副市長彭振聲主持啟用典禮，立委、議員及鄰里長等踴躍出席，期盼停車場啟用後能有效疏解交通，帶動商圈發展。

停車場營運管理單位好停企業有限公司董事長謝永松表示，萬華車站地下停車場設有小型車297格（含身心障礙專用停車位6格、孕婦及育有6歲以下兒童者之停車位6格及重型機車2格），為提供民眾體驗和臺北燈節熱身，將有一個月免費停車，歡迎民眾多加利用。春節後2月20號開始正式收費，平常日每小時30元、節假日每小時40元，停車30分鐘內免費，另外針對所在里還祭出月票3360元的里民優惠。

謝董事長強調，停車服務是智慧交通的重要環節，配合臺北智慧城市，本停車場將提供「3A智慧進出服務」 ，所謂3A就是自動辨識、自動進出、自動繳費，透過車牌辨識，自動扣款完成，駕駛人不需要開窗戶、也不用忙著找卡片，就可以優雅的開車出場，享受便捷的進出服務。同時每一車位建有在席偵測與智慧尋車功能，駕駛人透過車道上忙閒燈號就可以迅速找到車位，減少空繞節能省碳。萬一忘記愛車所停格位，也可以在智慧尋車機上迅速查詢停放位置，既方便又人性化。

萬華車站連結龍山寺、剝皮寮、到青山宮一帶是艋舺主要的歷史與商業發展區域，也是臺北市政府規劃五大無‧圍牆博物館場域之一。萬華車站雙子星大樓內有飯店、宴會廳、市府機關辦公大樓，周邊又緊鄰著名大理服飾商圈，停車場正式啟用讓民眾有更便捷順暢的出行環境。