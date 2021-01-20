佳興成長營 用教育培訓的力量把幸福帶到全世界

想要有成功事業、健康身體、心靈幸福、家庭和愛情關係圓滿嗎？有感於以上對人生的重要，「佳興成長營」創辦人黃佳興以親身經歷和自創課程，教育學員擁有「幸福競爭力」，同時成為「全球華人幸福學No.1」的演說家。

黃佳興回憶創立九年的「佳興成長營」，已累積二十萬國內外人士參與，不凡知名企業領袖和各行業頂級業務代表。黃佳興致力教導五大能力：銷售、領導、達成目標、建立系統能和公眾演說，和掌握家庭、事業、財富、健康、夢想、回饋社會六大幸福指標，在透過獨創「潛意識操練，學習自我對話」找到「愛的初衷」。

黃佳興創造菁英培訓系統，成功孕育各行業頂級人才，黃佳興強調：「我預計佳興成長營在2028年在線上或線下課程會服務一億人，更在5G世代裡強化完全線上課程視頻，在沒有距離及時間的限制，讓線上課程幫助更多人學習且流傳永遠，經由課程將潛意識植入新的幸福程式，努力創造更多幸福人生，同步邁向全華人第一品牌培訓機構。」

「佳興成長營」創辦人 黃佳興 。圖/業者提供

為何想要把幸福帶到全世界？黃佳興想起小時候母親外出做粗重建築工人，回家還要照顧小孩，心中早心疼母親，並志願「我要成功」。但成功過程總要經過考驗，黃佳興總計創業三次，21歲開生鮮超市，忙的要命但賺不到錢。23歲開金飾名品店，碰到上游廠商供貨不穩，一年後收店。25歲開手搖飲店，評估錯誤最終負債六百萬。

離「成功」越來越遠的黃佳興，有天遇到貴人推薦世界第一名潛能大師-安東尼羅賓培訓課程，需要投資39800台幣，他和朋友借錢報名課程，並體會「投資自己，就是報酬率最高的選擇」。後來，黃佳興做了三份業務工作都得到全國第一名殊榮。

因此，為了讓更多人擁有幸福，黃佳興2011年成立佳興成長營，從台灣出發，2016年邁向全亞洲，已到過新加坡、馬來西亞、上海、深圳、北京等大城市開課，以新加坡為例，在金莎酒店開課吸引三百多位學員。他視各地文化特色規劃客製化課程，讓學員掌握潛意識和開啟人生新篇章，邁向全方位成功的人生。因此，為了讓更多人擁有幸福，黃佳興2011年從台灣出發，2016年邁向全亞洲，已到過新加坡、馬來西亞、上海、深圳、北京等，以新加坡為例，在金莎酒店開課吸引三百多位學員。他視各地文化特色規劃客製化課程，讓學員掌握潛意識和開啟人生新篇章。