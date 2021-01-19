寒冬送暖 會計師愛心捐助白米助弱勢家戶

每年會計師公會都會準備好幾萬包白米舉辦「寒冬送暖愛心捐助白米活動」，幫助弱勢家戶度過寒冬。今年台北市會計師公會也與9位立委合作分贈白米台北市弱勢家戶，由於110年一開年就連續好幾波寒流來襲，更顯寒冬送暖的温馨。

中華民國會計師公會全國聯合會、臺灣省會計師公會及台北市會計師公會等全體會計師今（19）日與立法委員林昶佐及台北市議員劉耀仁、萬華雙福宮陳聰明主任委員及萬華區20多位里長共同出席捐贈白米活動。林昶佐委員指出，與會計師公會合辦「寒冬送暖愛心捐助白米活動」已有5年了，今年在台北市萬華區香火鼎盛雙福宮舉辦，共捐助1,200包白米，每包2斤，共計2,400公斤白米，每包愛心白米將送至每位需要的低收及老人家庭。

林昶佐立法委員特別提到感謝會計師公會每年溫暖愛心，會計師們每年捐款，熱心公益，每包2公斤臺灣用心好米，這幾年在分別在萬華區天后宮、濟南教會、廣照宮、艋舺教會及今年雙福宮舉辦贈米活動，他也很高興能與會計師公會一起來關懷低收及弱勢團體，並盼日後能更連結在地更多力量，對社區鄉親朋友提供更多關懷活動。

中華民國會計師公會全國聯合會黃奕睿理事長表示，會計師很努力在工作崗位上為社會經濟與商業提供專業服務，幫助臺灣在各產業提升繁榮穩定與發展，但仍不忘要關懷我們每一角落，他謝謝全體會計師有錢出錢，有力出力，讓社會充滿關懷，希望讓弱勢鄉親過好年。台北市會計師公會陳柏華名譽理事長也謝謝林昶佐立法委員在立法院為國家安全及民生及關心地方相關建設不遺餘力，有目共賭，林昶佐立法委員的媽媽及弟弟皆為會計師，這次也代表台北市會計師公會感謝全體會計師，也感謝今天到場里長，透過里長長期瞭解才能把讓我們低收弱勢民眾的需求被照顧到，希望萬華區更好更美。