大葉大學企管系畢業專題發表 「食之椒麻止於味‧二荊麻」創業企劃獲頒第一名

大葉大學企業管理學系舉辦畢業專題發表，大四生紀貞伶、吳洛羚、林星辰、黃思愉的「食之椒麻止於味──二荊麻」創業企劃，主打使用二荊條辣椒料理的多元產品，試圖在調理包市場開創藍海，獲頒第一名。

企管系大四生紀貞伶表示，她們觀察到調理包市場廣大，但市售產品大多數是火鍋湯底類，因此她們主打蒸、煮、炒、拌各種烹飪方式都有的多元料理，包含一人獨食包、小家庭包與多人聚餐用，不只是符合不同消費者的需求，也與市面的調理包有所區隔。主打產品使用了二荊條辣椒，味道與大眾市場的辣不同，屬於麻的口感，所以創業名稱選擇「二荊麻」為名，強化消費者對產品的印象。

大葉大學企管系大四生黃思愉(左一)、吳洛羚(左二)、紀貞伶(右二)、林星辰(右一)的創業企劃獲畢業專題發表第一名。圖／大葉大學提供

企管系大四生林星辰說，系上開設有一系列創業相關課程，還有平面包裝、攝影、行銷等課程，讓她們累積了實務能力，運用在產品發想與價值開創上。她們四個人未來都想創業，因此做創業企劃當畢業專題，過程經過很多次的討論、修改，很開心發表時能受到老師們的肯定，也希望未來有機會四個人可以一起創業。

企管系主任曾清枝指出，管理學院推動「金融科技」、「跨境電商」、「微型創業」、「新媒體行銷與公關」跨領域學程，協助學生打造就業力、創業力，一方面邀請業師開設創業課程，另一方面，建置「葉立方微型創業實驗室」等學習場域，提供學生實作平台，畢業專題也可以選擇創業企劃當主題。「二荊麻」團隊由四名有志創業的學生組成，學生運用課堂所學，提出完整的創業企劃，發表時獲得評審一致肯定，獲頒企管系畢業專題發表第一名。