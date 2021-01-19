彰化桂冠典藏知名畫家梁培政作品 增添旅館藝術氛圍

作品曾獲中國、日本等國際級獎項，並於日本大阪府立江之子島美術館、東京NHK藝廊、美國時代廣場納斯達克藝廊巨屏展出的藝術家梁培政，作品「琴瑟和鳴」獲彰化桂冠精品旅館收藏，讓榮獲交通部觀光局「心感動第一名」美譽的彰化桂冠，除了備受稱讚的房間設計及貼心服務之外，現在，更增添了一份藝術氣息。

彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰（右）與知名畫家梁培政（左）合影。

藝術家梁培政的作品不但細膩且十分耐看，飽和的色域、細緻的光線處理，都令人耳目一新，就連藝術門外漢都看得出其創作技巧的高超及十足的功力。除上述國際級獎項，其作品「多汁的哈蜜瓜」榮獲法國郵票圖案、「提琴與玫瑰花」獲採用為葡萄牙郵票圖案、「木箱上的橘子」獲採用為德國郵政局郵票圖案。除此之外，值得一提的是，知名的后里資源回收廠煙囪上的四匹駿馬巨作，亦出自其手。梁培政亮眼傑出的作品，更入編炎黃九洲文化藝術交流中心出版的「世界郵票上的傑出華人」、北京工藝美術出版社「當代實力派藝術家領軍人物」、中國文聯出版的「時代經典」、教育部12年國教高中美術課本。在2020年，更與靳尚誼、范曾等大師共同入編天津人民美術出版社「當代實力派藝術家作品集」，其雄厚的創作資歷讓作品未來可期的收藏價值大增，往往作品一完成，即被藏家指定收藏。

藝術家梁培政的作品。其創作技巧高超，功力十足，往往作品一完成，即被藏家指定收藏。

說起梁培政與彰化桂冠精品旅館的緣起，亦為美事一樁。曾到西班牙學畫、六次至法國羅浮宮研究寫實藝術、旅遊足跡遍及世界各國去尋找並激發創作靈感的梁培政，對於飯店旅宿的各種不同風格及品質當然不陌生，更可說是「過盡千帆」。在一次偶然的機會下，梁培政得知彰化桂冠精品旅館房內竟然設計有6至13米的挑高天井，並且房內竟植栽有最高達九公尺高的植物，他深感訝異與好奇，於是決定前往住宿一探究竟，結果超乎預期，滿意極了，從此，若有到彰化地區，該旅館即為梁培政住宿的首選。

知名畫家梁培政首次入住彰化桂冠精品旅館，即是下榻這間房間，結果超乎預期，滿意極了。

而讓梁培政亦感好奇的是，這樣一家設計有挑高天井、讓光線直射或透視進房間，由光線來做設計與陽光大自然完美結合的旅館，主其事者的理念為何？就這樣，促發了梁培政與彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰的相識，並進而成為無所不談的莫逆之交，也因此，才有了此次「琴瑟和鳴」畫作獲該旅館典藏的機緣。

謝榮聰說，彰化桂冠能受藝術家梁培政肯定並典藏其畫作，除了感謝與興奮之外，更讓他堅信當初堅持房間天井上方需有通氣窗讓空氣對流，形成一間會自動呼吸的房間，在房內種有天然植栽，將陽光、植物、空氣、水置入房內，堪稱旅館業的創舉的堅持是對的。

彰化桂冠為彰化第一家榮獲星級認證的旅館，值得遊客在中部選擇旅宿時，親自前往體驗。

彰化桂冠創新、低調、自信，卓而不群、自己就是自己，不以別人的標準為標準，在客人看不到的地方更用心。一位知名的旅館業大老曾說，要模仿彰化桂冠很難，重蓋新的旅館也不見得有相同的境界。這樣一間可說「與眾不同」、彰化桂冠為彰化第一家榮獲星級認證的旅館，值得遊客在中部選擇旅宿時，親自前往體驗。