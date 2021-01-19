丸文食品首座魚鬆觀光工廠隆重開幕

以高品質旗魚鬆聞名的台中在地七十年老字號「丸文食品」，歷經多年規劃、同時也是國內首座魚鬆主題觀光工廠，於本（1/19）日在大里工業區廠址舉行開幕儀式，現場來自經濟部商業司、經濟部中小企業處、台中市政府經發局、觀旅局、工策會貴賓雲集，活動熱鬧隆重。觀光工廠除製品生產介紹、歷史背景導覽，及親子DIY體驗製作等活動外，廠區內也設置團膳廚房，可供大里工業區內其他企業員工午間用餐。業者期許民眾參觀安心食用、安心消費的觀光工廠，提高對食安、食文化，及公司形象品牌的認識，更希望在不久的未來，成為中台灣必遊景點之一。

丸文食品觀光工廠外觀。圖╱陳芳永。

秉承良心本位的經營理念，成立於1950年的丸文食品，以旗魚鬆、旗魚丸等產品在台中第一市場發跡。多年來囊括多項調理食品金字招牌獎、台灣精品、精緻農業金牌獎、台灣百大伴手禮、金手獎等大小獎項；從導入現代化生產廠房設備、多樣化商品，甚至跨足生技業，推出膠原胜肽面膜、保養品、乳霜等商品，都充分展現公司持續創新、擦亮老字號招牌的決心。為了提高品牌價值、擴大產品知名度到更多年輕消費者族群，自第三代接棒開始，就積極規劃觀光工廠，84年次、負責公關行銷的經理梁瀚任表示，成立觀光工廠也是父母（第二代梁榮欽和曹儷馨夫婦）的夢想，透過經濟部中小企業處等各單位的協助，提供補助案、專業人才、廠區規劃等重要資源和建議，才能有今天的成果。

金手獎得獎廠商協進會副理事長孫志仲（左）致贈祥獅賀禮予丸文食品董事長梁榮欽。圖╱陳芳永。 貴賓剪綵。圖╱陳芳永 台中市經濟發展局副局長李逸安致詞。圖╱陳芳永。 台中市觀光旅遊局副局長鄭隆為致詞。圖╱陳芳永。 經濟部中小企業處副處長蘇文玲致詞。圖╱陳芳永。 1的5

丸文食品觀光工廠除了是國內首座魚鬆觀光工廠，更是中部地區少數擁有親子體驗製作的DIY觀光工廠。除常態性的造型飯團、爆漿福州丸及手作香菇魚丸，及配合端午、中秋等民俗節日，等各種不同主題的DIY體驗活動外；因應時代需求，也設置超大碗公魚丸互動裝置、漁船立體彩繪等網美打卡點，及線上直播區等。

餐廳及丸文學堂展示。圖╱陳芳永。 開幕首日就湧進大量民眾前來採購。圖╱陳芳永。 開幕首日就湧進大量民眾前來採購。圖╱陳芳永。 1的3

丸文食品觀光工廠位於台中市大里區工業十一路156號，營業時間為每週三～週日上午10時至17時（春節期間初三至初五營業，時間為7時至17時），詳情請上網址：https://bit.ly/3imi4Cn