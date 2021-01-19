義大利蘋果首次進口臺灣 標誌臺、義經貿交流新進展 香氣濃郁 提供水果消費新選擇

義大利經濟貿易文化推廣辦事處主任夸特洛奇宣佈義大利蘋成功抵臺，為臺灣水果市場增添喜氣，帶來「平平安安」好兆頭。圖／ITA提供
義大利經濟貿易文化推廣辦事處主任夸特洛奇宣佈義大利蘋成功抵臺，為臺灣水果市場增添喜氣，帶來「平平安安」好兆頭。圖／ITA提供

義大利經濟貿易文化推廣辦事處(Italian Trade Agency Taipei Office, ITA)宣佈義大利蘋果首度進口臺灣，為臺義經貿交流帶來重要進展，也提供消費者在水果和料理上的新選擇。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處台北貿易組主任夸特洛奇(Paolo Quattrocchi)表示：「對於義大利來說，這是一個非常好的成就，對於新的一年來說也是一個很好的開始。義大利農產品品質優良，所以過去幾年我們非常努力想把優質產品帶進臺灣，且我們對這些蘋果的品質有自信，也希望能符合臺灣消費者的口味。我期待未來幾個月內會有更多批貨進來，提供更豐富多樣的義大利蘋果。」第一批進口的20噸義大利蘋果已完成鋪貨，即日起在各大市場即可購買。

「新鮮」是義大利蘋果的首要追求。圖／ITA提供

夸特洛奇說明，綜觀全球新鮮上架的蘋果，義大利產品品質可說是數一數二。事實上義大利蘋果每年平均220萬噸的產量中，只有10%是用來製作果汁、果醬等可封存的商品，90%以上是以鮮果方式販售，因此「新鮮」絕對是義大利蘋果的首要追求。而義大利更是眾多國家中，第一個既重視研發新品種、又希望滿足不同消費者的口味、同時追求永續發展的生產國。

此次進口臺灣的Evelina蘋果來自義大利北部，香氣醇厚濃郁，吃起來爽脆多汁，不論直接品嘗或是作為料理食材，都是最佳選擇。義大利經濟貿易文化推廣辦事處也進一步透露對未來的期待：「對於臺灣跟義大利兩國來說，這絕對展現了雙方關係的新里程碑。義大利還有許多其他的產品，但我們一定會持續嘗試輸出新的產品。」適逢新年，義大利蘋果的登臺，也為臺灣水果市場增添喜氣，帶來象徵「平平安安」的好兆頭。

義大利蘋果芳香多汁，可直接品嘗或入菜。圖／ITA提供

文 陳昌博

工商時報