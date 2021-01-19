義大利蘋果首次進口臺灣 標誌臺、義經貿交流新進展 香氣濃郁 提供水果消費新選擇

義大利經濟貿易文化推廣辦事處(Italian Trade Agency Taipei Office, ITA)宣佈義大利蘋果首度進口臺灣，為臺、義經貿交流帶來重要進展，也提供消費者在水果和料理上的新選擇。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處台北貿易組主任夸特洛奇(Paolo Quattrocchi)表示：「對於義大利來說，這是一個非常好的成就，對於新的一年來說也是一個很好的開始。義大利農產品品質優良，所以過去幾年我們非常努力想把優質產品帶進臺灣，且我們對這些蘋果的品質有自信，也希望能符合臺灣消費者的口味。我期待未來幾個月內會有更多批貨進來，提供更豐富多樣的義大利蘋果。」第一批進口的20噸義大利蘋果已完成鋪貨，即日起在各大市場即可購買。

「新鮮」是義大利蘋果的首要追求。圖／ITA提供

夸特洛奇說明，綜觀全球新鮮上架的蘋果，義大利產品品質可說是數一數二。事實上義大利蘋果每年平均220萬噸的產量中，只有10%是用來製作果汁、果醬等可封存的商品，90%以上是以鮮果方式販售，因此「新鮮」絕對是義大利蘋果的首要追求。而義大利更是眾多國家中，第一個既重視研發新品種、又希望滿足不同消費者的口味、同時追求永續發展的生產國。

此次進口臺灣的Evelina蘋果來自義大利北部，香氣醇厚濃郁，吃起來爽脆多汁，不論直接品嘗或是作為料理食材，都是最佳選擇。義大利經濟貿易文化推廣辦事處也進一步透露對未來的期待：「對於臺灣跟義大利兩國來說，這絕對展現了雙方關係的新里程碑。義大利還有許多其他的產品，但我們一定會持續嘗試輸出新的產品。」適逢新年，義大利蘋果的登臺，也為臺灣水果市場增添喜氣，帶來象徵「平平安安」的好兆頭。