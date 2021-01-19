公勝保經致力作公益　冠名贊助台東體中棒球隊邁入第5年

公勝保經為善盡企業社會責任，自2017年起贊助台東體中棒球隊(以下簡稱東體)，今(2021)年宣布持續再捐贈3年共計180萬元予棒球隊，持續守護孩童並讓夢想更茁壯。

公勝保經於1月15日展開為期兩天的內部訓練課程，率領全體內勤夥伴參訪東體，透過與學童互動，獲得更深入瞭解與認同，期盼公勝每位夥伴化身為守護夢想的天使，並把公益使命種子深植每位同仁的心中。

台東體中棒球隊近年來在各賽事表現優異，如胡冠俞（富邦悍將）、張聖豪（中信兄弟）、黃弘毅（中信兄弟）、林政華（樂天桃猿）等應屆畢業生，在中職選秀會中備受矚目。2019年U18世界盃冠軍戰中，先發投手余謙好投壓制美國明星隊一戰成名。東體的專業訓練孕育許多明日之星，因此公勝保經持續以行動來實際支持，公勝保經董事長蔡文俊表示，實踐公益型企業是公司使命之一，贊助東體初衷則期望能讓球隊無後顧之憂，專心練習與準備賽事，拿下亮麗成績。

成立28年的公勝保經秉持「不只是保險，我們分享愛」的企業理念，致力於全台24個業務中心推動各單位「公勝志工團」，運用志工們的實質力量，鼓勵全體同仁投入心力，陪伴弱勢孩童一起成長，以行動力落實公益型企業的使命，擴大影響力讓愛永續留存，啟發社會善的循環。