佐岡鋼鐵董座施進興接任弘道彰化助老委員會主委

弘道老人福利基金會彰化服務處2016年在各界支持下成立「弘道彰化助老委員會」，邀請善心人士擔任委員共同募集各界愛心資源投入助老服務，成立至今已邁入第5年，為了讓助老服務永續傳承與發展，17日特別在已連續4年與弘道基金會彰化服務處共同主辦的「弘道寒冬助老圍爐餐會」中舉行「弘道助老委員會主委交接儀式」，接任第三屆新任主委的佐岡鋼鐵董事長施進興從第二屆主委莊進慶手中接下主委棒子，持續投入推動助老服務工作。

第三屆弘道彰化助老委員會團隊與歷屆主委。圖／陳仁義

弘道彰化助老委員會第三屆主委施進興表示，很感謝第二屆主委莊進慶及每位助老委員齊心協力為助老服務募款與奉獻愛心資源，但今年度助老服務經費尚缺100萬元，期盼各界展大愛多踴躍捐款，一起助老一整年。

弘道彰化助老委員會第三屆主委（圖左）頒贈敬老紀念品給高齡102歲的老長者。圖／陳仁義

弘道基金會彰化服務處處長施淑莉說，過年期間的除舊佈新、圍爐聚會、辦年貨及走春，對獨居弱勢長輩而言是意義非凡的，尤其是獨居或病痛、退化出門不易的長輩們，能在最熟悉的弘道夥伴與志工陪伴下，一同出門享用圍爐餐感受熱鬧氣氛，對於長輩心理的落寞孤寂、提升幸福感與減少社會遺憾是很有幫助的，今年更特別規劃「時光衣櫥」走秀活動，讓長輩們不僅能重溫屬於他們的年代記憶，更讓弱勢長輩有參與價值感。

「時光衣櫥」走秀活動各位出場老長者打扮別出心裁並充滿時代感，如同走進時光迴廊。圖／陳仁義

「時光衣櫥」走秀活動各位出場老長者打扮別出心裁並充滿時代感，如同走進時光迴廊。圖／陳仁義

「時光衣櫥」走秀活動各位出場老長者打扮別出心裁並充滿時代感，如同走進時光迴廊。圖／陳仁義

「時光衣櫥」走秀活動各位出場老長者打扮別出心裁並充滿時代感，如同走進時光迴廊。圖／陳仁義

「時光衣櫥」走秀活動各位出場老長者打扮別出心裁並充滿時代感，如同走進時光迴廊。圖／陳仁義

第二屆主委莊進慶（圖後）陪伴走秀長者一起出場。圖／陳仁義

弘道彰化助老委員會新任主委施進興伉儷陪伴走秀長者一起出場。圖／陳仁義

施淑莉並表示，非常感謝此次57個愛心企業單位及捐款人共同協辦「寒冬助老圍爐餐會」，陪伴獨老度過寒冬，而所募得善款扣除活動成本也將全數投入助老服務。