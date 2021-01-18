台灣精品「數位行銷全攻略」 引領企業邁向數位新常態

新冠肺炎的不確定性讓全球經濟和產業皆面臨新的挑戰，數位轉型成為疫情影響下的關鍵趨勢。為協助臺灣企業跟上數位行銷的腳步，經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」，1月15日於臺北國際會議中心辦理今（2021）年第一場「台灣精品」說明會-「數位行銷全攻略」，邀請品牌行銷達人奧美集團董事總經理呂豐餘、專業行銷顧問公司活動方塊行銷總監陳惠瑜，以及網路行銷專家生洋網路林群生副總經理，教大家如何利用最少的資源達到精準行銷的關鍵訣竅，吸引超過逾百聽眾到場聽講。

在新冠肺炎的影響下，數位成為後疫新常態。「台灣精品」的這場活動主題，聚焦如何突破疫情影響的限制，有效運用線上行銷工具，將現有的資源達到最佳的獲利，並塑造出成功的品牌形象，分析企業面對數位轉型的核心關鍵。特別邀請具有豐富行銷經驗的網路行銷專家們，分別介紹如何利用網路的多元管道，藉由數位平臺搭配線上整合，提升品牌忠誠度。

在奧美工作多年擁有多元廣告行銷經驗的呂豐餘，分享如何運用數據的力量讓品牌成為生活的一部分；活動方塊的陳惠瑜，則以網路行銷實際案例，說明網路行銷的應用和趨勢；生洋網路的林群森運用數位行銷方塊的概念，聚焦行銷布局，並精闢的分析如何「再行銷」真正創造出品牌價值。

出席該場活動的貿易局主任秘書戴婉蓉在開場時指出，政府將繼續推動多元化的因應措施，協助臺灣企業度過疫情危機，除加強運用數位貿易，拓展新南向及其他有潛力市場外，也持續對國際媒體加大廣宣力度，更針對「台灣精品」企業，規劃線上直播課程、線上展覽、線上洽談等活動，持續擴大運用數位行銷策略，深耕經營多語言網站、社群平臺與通訊軟體等，也透過擴增實境（AR）科技、電商及實體通路等方式，強化線上線下串聯。

外貿協會副秘書長王熙蒙表示，全球行銷趨勢日新月異，傳統行銷在疫情時代已成為過去式，如何透過創新思維邁向多變化的國際市場，是「台灣精品」一直和企業共同努力的方向。「台灣精品」今年度將著重以「產業」、「市場」雙軸心策略，針對多元企業不同需求，帶領企業在變化莫測的經貿環境下站穩腳步，融合網路平臺創新模式，搭上數位轉型趨勢浪潮，掌握數位時代新契機，讓更多國家認識臺灣優良企業。

面臨疫情的衝擊，臺灣企業無法出國、外國買主及消費者無法入境的情況下，貿易局攜手貿協持續突破困境，全心投入協助企業數位轉型的服務項目，打造數位線上展覽館，開發海外電商平臺合作，提供多元化的線上管道，讓商機往來不停擺，並持續協助臺灣優質產業抓住行銷趨勢，將危機化為轉機。