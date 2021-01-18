2021世貿年貨展圓滿結束 無畏寒流買氣暢旺

由外貿協會及上聯國際展覽公司聯合辦理的「2021世貿年貨大展暨禮品贈品展」於1月18日閉幕，展期4天室外濕冷，年貨展廠商趁機大展身手，搭配主辦單位舉辦的各種活動，成功炒熱全台最大室內年貨展的熱鬧氛圍。

今年共有300家廠商，使用達600個攤位。本次由經濟部商業司組成的「好享GO好年」專區、桃園縣伴手禮協會及新北友好禮專區都吸引民眾駐足採購。本屆年貨展，比手掌還大的野生鮑魚、野生烏魚子禮盒、生食干貝、天使紅蝦、特色蝦餅冰淇淋、養生地瓜葉茶、果乾堅果攤位前都人氣鼎盛，民眾強力掃貨，全力支持優質廠商，喜迎金牛年商機。

大廚上菜！世貿年貨展，霸氣超值飯店佛跳牆帶回家，輕鬆升級年夜飯餐桌。。圖╱外貿協會提供

因應新冠肺炎疫情，展覽主辦單位特別強調量體溫、實聯制、戴口罩及勤用酒精消毒等措施，並就民眾習慣的試吃活動提出對應的準則，強調試吃品需以小袋包裝，避免邊走邊吃，如有用餐需求需於設有防疫隔板之飲食區內享用。在主辦單位強力宣導、廠商積極配合及民眾充分體諒下，一起打造安全的年貨展消費環境。

台灣障礙者權益促進會春聯義賣活動，帶來滿滿祝福，謝謝參觀民眾的熱情參與。圖╱外貿協會提供

1月18日下午5時，由雲林北港朝天宮蔡董事長、外貿協會林芳苗秘書長、王熙蒙副秘書長及李惠玲副秘書長，恭請駐駕臺北世貿一館的朝天宮媽祖起駕回鑾，在熱鬧的展場中，帶了一絲莊嚴的氣氛，民眾及商家們紛紛齊聚雙手合十，感謝媽祖庇佑展覽順利圓滿，也祈求新的一年可以揮別疫情的陰影，事事順心平安。