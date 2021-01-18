同喬副總裁鄭翠蓮接國際職業婦女協會大高雄分會會長

台灣國際職業婦女協會大高雄分會17日假高雄圓山大飯店舉行會長交接典禮，同喬集團副總裁鄭翠蓮正式接任會長。對於未來2年任期，鄭翠蓮會長提出四大目標，盡力服務會員，圓滿達成任務。

交接典禮蒞臨貴賓包括前副總統呂秀蓮、台灣國際職業婦女協會(BPW,Taiwan)第七屆總會長何淑子及多位總會前會長、大高雄分會創會會長潘慧如，BPW多個縣市分會及大高雄分會姐妹齊聚一堂，重量級產業領袖如南六企業董事長黃清山、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉、台灣省進出口公會聯合會理事長莊義隆、同喬集團總裁吳榮治…等熱情相挺，氣氛熱鬧又不失溫馨。

呂前副總統致詞。圖／黃全興

BPW台灣總會創會會長的前副總統呂秀蓮致詞表示，國際職業婦女協會（IFBPW）為全球最有影響力的婦女團體，具有聯合國經濟與社會委員會的諮詢會員資格，台灣國際職業婦女協會則是國際職業婦女協會第82個國家分會，會員皆是商界、政界、醫界和藝術界的傑出女性。呂前副總統除了推崇吳惠芳會長在醫療專業領域的成就及對偏鄉醫療的貢獻，也特別感謝她任內用心經營會務。她說，接任第五屆會長的鄭翠蓮，近年深耕醫療服務，以專業醫療團隊及先進設備在台南仁德建立醫療大樓，服務台南鄉親，以實際行動疼惜台灣，深表敬佩。

呂前副總統表示，2020年是台灣驕傲的一年，但疫情威脅仍在，未來的重建與恢復工作，仍需所有會員好姐妹的參與，共同發揮女性特質，攜手邁向2021年，在台灣及世界做出貢獻。呂前副總統說，大高雄分會責任十分重大，期待在鄭翠蓮會長的帶領下，成為引領台灣進步的領頭羊。最後，呂秀蓮呼籲BPW會姐及國人共同攜手「投資和平，預防戰爭」。

台灣國際職業婦女協會第七屆總會長何淑子(中)將會長證書頒予鄭翠蓮(右)，左為第四屆會長吳惠芳。圖／黃全興

新任大高雄分會會長鄭翠蓮表示，BPW台灣總會創會理事長的呂前副總統，是她個人最敬佩的政治人物。呂前副總統退休後，仍然努力打拼，憂國憂民，這些年來，有幸與呂前副總統跑遍世界快半個地球，目的就是行銷台灣，提升台灣國際地位，推動投資和平。

鄭翠蓮說，擔任BPW大高雄分會會長，就是要為大家服務。她引用李故總統的一句名言「民之所欲、長在我心」，在大高雄分會長達9年的時間，充分瞭解會姐們需要什麼﹖想要什麼?將在任內努力認真來滿足所有會姐的期待與需求。

鄭翠蓮會長也感謝剛卸任的吳惠芳會長、潘慧如創會會長、丁玉雯名譽會長、張玉蓮名譽會長，謝謝她們用心經營奠定良好的基礎，同時也謝謝大高雄分會所有的會姐們及服務團隊支持與鼓勵，以及台灣各分會會長及姐妹們的關愛。

來自產業的鄭翠蓮認為「經營一個會就像是經營事業一樣」。對於未來2年任期她提出四個目標，包括：一、希望BPW這個平台能讓所有會姐們事業與會務都能兼得，帶給大家快樂成長，對協會更有向心力。二、讓協會年青化，培養專業人才，加強語文能力，與世界總會接軌。三、發展產業平台：幫助會姐創業、拓展業務，增加專業知識。四、與各分會交流，及發展與異業社團之聯盟。