「未來城市 耀動台北」 北市府展示建設成果

在發展已趨完熟的臺北市，如何將公共建設推向更高峰?為了讓臺北市民更了解市政建設成果與施政執行力，彭振聲副市長今(1/18)日召開臺北市長柯文哲6周年施政成果—建設篇發表會，率領工務局局長、產發局局長、都發局局長、交通局局長、捷運局局長、捷運公司董事長等一級主管，細數捷運路網、社會住宅、市場改建等三大施政主軸的達成進度與願景目標，將成果數據化，向市民展示這六年來市政建設的努力。

臺北市長柯文哲在去年12/25就職滿六週年時，向市民報告施政成果時表示：「基礎已經打下，未來兩年，臺北市一定可看到巨大改變，表現出北市府的認真、魄力與執行力。」實際上，建設的腳步一刻未歇，各項計畫精緻而綿密地持續推展中，改變著市民未來的生活。

首先，臺北都會區捷運在六年來，透過「三好共生策略：建的好、養的好、管的好」持續精進與質變，包括板南線頂埔段、機場捷運台北段、環狀線第一階段陸續完工通車，萬大線第一期與信義線東延段工程進度已超過41%，萬大線第二期與環狀線北環段、南環段則均啟動先期工程，環狀線東環段預計110年送中央審議爭取核定，總計八年任內推進路網達58.1公里共51站，努力打造綠色運輸典範城市。

現場北市副市長率領工務局、產發局、都發局、交通局、捷運局等局長、捷運公司董事長等一級主管，細數捷運路網、社會住宅、市場改建等三大施政主軸達成進度與目標。 圖／業者提供

至於實踐居住正義2.0政策的社會住宅，包含備受各界好評的東明社會住宅、木柵社會住宅、明倫社會住宅、瑞光社會住宅、中南社會住宅在內，已完工23處共4213戶，不僅創造多元、共好、共融的居住環境，還立下社宅規劃設計的高標準，同時展望八年任內，舉凡施工中、待開工、招標中與規劃中的社會住宅，總計達126處19,659戶，無論基地數、興建戶數或進度皆屬全國第一，可望確保市民基本居住權益。

臺北市彭振聲副市長，說明北市捷運路網、社會住宅、市場改建等三大施政主軸的達成進度與願景目標。圖／業者提供

與市民生活和市容景觀息息相關的市場改建，推動過程所克服的種種考驗，更加彰顯北市府的認真、魄力與執行力，例如已開幕的大龍市場，成功協調97戶住戶搬遷並安置82攤商，是現代化市場改建典範，而延宕18年的環南市場、屋況老舊不敷使用的漁類及第一果菜批發市場，以及被鑑定為海砂屋的南門市場，六年來逐一順利動工改建，期待落成使用之後，兼具城市地標、批發零售、觀光旅遊等多元功能，替臺北帶來更多人潮與商機。

優秀的市民值得擁有優秀的城市!在今日「未來城市、耀動台北」記者會中，將六年來的施政成果完整呈現在民眾眼前，讓市民清楚看見我們做了哪些努力，未來也將以「認真、魄力、執行力」的決心，持續打造讓市民嚮往的未來城市。