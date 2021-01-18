不只是逐鹿彰濱！ 車輛中心WinBus自駕經驗複製 智慧運行大邁進

由經濟部技術處科技專案所支持，車輛研究測試中心所研發打造的SAE Level.4國產自駕小巴WinBus，在通過台灣智駕實驗室的測試考驗後，於2019年正式發表，2020年成為台灣首例上路營運的自駕實驗車，驗證運輸接駁與自駕運行能力；接續的2021年自駕「逐」跡將延伸至屏東科技大學進行校園接駁實證，並與高雄市政府合作，擴大自駕營運服務，車輛中心累積的完整自駕運行經驗已獲得各方矚目。

2020年推動六和機械與長傑科技、精永立工業、和緯車輛共組聯盟，開發自駕小型巴士線控化底盤，並於12月16日展出「電動線控底盤-PA自動駕駛原型車」，車輛中心協助自駕系統整合，於屏東科技大學校區內進行自駕展示，2021年將於屏科大校園內進行1,000公里以上的自駕運行測試，未來也將同步鏈結自駕營運商與客運業者，於2022年在國境之南提出沙盒實證運行申請。

由六和機械與廠商共同聯盟開發，並搭載車輛中心自駕系統之「電動線控底盤─PA自動駕駛原型車」，將透過與屏科大產學合作於校區內進行自駕測試運行，圖為(右起) 車輛中心總經理王正健、屏科大校長戴昌賢、六和機械董事長宗緒順與合影。圖／車輛中心提供

WinBus的完整經驗也同樣地吸引南台灣–高雄市的關注，2020年12月25日陳其邁市長所主持的「智慧城市推動委員會」成立大會上，高雄市政府府就自駕發展應用發展與車輛中心簽署MOU，未來將夥同西門子、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、仁寶電腦工業、亞旭電腦、思銳科技、創意庫設計事業等國內外廠商一起在高雄市的數位人才培育、智慧城市應用服務、自駕車應用發展、智慧照護、智慧觀光、AIoT 5G智慧養殖等領域注入創新能量。

WinBus的能力有目共睹，行駛在彰濱的路上，有各種的路況，諸如有號誌路口、無號誌路口、十字路口、T自路口等路口型式；單向雙車道、雙向單(雙)車道、道路縮減、爬坡陸橋等；同時路上共伴的車輛大如連結車、貨車、公車，小如客車、機車、單車，甚至是行人及流浪動物，堪稱是多樣性的道路情況與車輛種類混流的高難度挑戰，也唯有此反覆的試煉與驗證，才能讓技術益加豐富與完整。

高雄市陳其邁市長(中者)正式推動智慧城市推動委員會，並與車輛中心在內的國內外廠商一起簽署MOU，為打造高雄市成為智慧城市，齊力進軍國際舞台。圖／車輛中心提供

將多年的自駕技術累積整合、打造完整MIT自駕車、彰濱上路營運，到與推動六和機械自駕聯盟、協助高雄市政府推動智慧城市，車輛中心WinBus所建立的自駕運行範本經驗，陸續被各縣市政府複製套用，連同離島地區也聞風而至。而此波智慧交通、觀光運輸、體驗經濟也勢必將帶動自駕車、電動車的產業快速成長。