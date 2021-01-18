彪琥台灣鞋 2021年度感恩慶



擁有30多年製鞋技術的彪琥鞋業公司，即日起至2月21日舉辦「彪琥台灣鞋年度感恩慶」。秉持著以「健康、機能、功能、舒適 」為訴求，提供客製化量身定做「足弓墊」，專為國人提供「全墊式足弓墊」，以解決配鞋的問題，集「研發、設計、製作、品牌」的公司。並榮獲2010、2013、2016、2019全台優良觀光工廠認證，是台灣目前唯一全製程集中的鞋類公司。 線上DM看這裡：https://reurl.cc/MZ1qnK

彪琥客製化的足弓墊，讓你「牛年到、穏步走；穿對鞋、人不老。」圖／彪琥提供

彪琥鞋業總經理薛永昌表示，彪琥鞋弓墊是全墊式，比起市面上的 3/4墊、半墊式能夠提供更全面性的支撐，既然全墊式這麼好為何大部分的廠商都是做3/4墊、半墊式呢？薛永昌說，最主要的原因就是因為鞋子的內容積有限，如果放上全墊式鞋墊，很多鞋子就不能穿， 但彪琥就能克服這個問題。

彪琥以精確的計算各式鞋款的內容積，然後開發出專屬的鞋弓墊讓消費者在鞋款的選擇上更多元。不論是採用彪琥的鞋款、或是其他品牌的鞋款，都能將鞋墊完美的放入鞋子內。

彪琥鞋墊使用壽命長、適合多種鞋款、可調整維修、達到支撐均壓 、可回廠複檢。不但內在讓消費者穿得健康；外在也讓消費者穿得美麗又舒適。

彪琥鞋業以數拾年的製鞋經驗，堅持MIT精神，將台灣曾經興盛一時的製鞋產業用心守護，積極投入產業轉型提升產品升級，提供「足部健康掃描健診服務」透過電腦足部壓力分析系統，提供專屬客製化 鞋弓墊服務及體驗足部健康新知識。具有鞋業產業特色跟教育傳承的公司；也是台灣目前唯一將觀光工廠成立快閃巡迴服務團隊的公司

彪琥堅持MIT精神，並且守護地球，以「環保製程」減少碳排放。圖／彪琥提供

彪琥門市一覽

台南德安百貨專櫃：台南市東區中華東路三段360號 6樓

營業時間：11:00-22:00

電話：06-289-8743