富偉獅子會辦捐血活動 熱血民眾挽袖捐血救血荒

彰化縣富偉獅子會創立以來即積極投入推行社會公益服務，包括舉辦捐血活動、全國書法比賽、環保淨山活動、國小國際禮儀宣導與招待牛排餐及多項弱勢救助等，其中，捐血活動一年所舉辦的場次多達一百多場，近年來每年募血袋數都高達1萬2千袋以上，是全國所有獅子會中名列第一。

近來因寒流屢屢來襲，全台鬧血荒，存血量已不足七天，今天（17日）在彰化火車站前舉辦捐血活動，為了提高民眾捐血意願與動力，特別祭出「通通有獎」摸彩活動，並加送高級雨傘，希望為解決血荒的燃眉之急盡一份心力。

當天許多熱血民眾紛紛捲袖捐血。圖／陳仁義

當天許多熱血民眾紛紛捲袖捐血。圖／陳仁義

當天許多熱血民眾紛紛捲袖捐血。圖／陳仁義

此次富偉獅子會捐血活動的摸彩獎品相當豐富。圖／陳仁義

愛心贊助捐血活動高級雨傘的柯姓善心人士（圖右）特熱心到現場關心工作人員與捐血狀況。圖／陳仁義

王姓民眾（圖右三）寒風中帶著小孩到場響應捐血500cc，摸彩抽到二獎腳踏車一輛。圖／陳仁義

富偉獅子會會長沈添水表示，由於寒流來襲，民眾出門捐血意願降低，加上因感冒等因素，適合捐血的人也減少許多，但須輸血病患卻增加，庫存血量已低於安全存量，經常舉辦捐血活動的富偉獅子會也察覺此窘況，所以特別安排舉辦「通通有獎」捐血摸彩活動，摸彩獎品豐富，並加送每位熱血捐血人一把由善心人士所大方贊助的高級雨傘，摸彩獎品包括40吋電視、大同電鍋、腳踏車、14電風扇、口罩一盒、自動彈伸衛生紙盒、3公斤裝壽司米、泡茶壺組、衛生紙一串等，期盼大家踴躍捐血，「捐血一袋，救人一命」，希望能完成日捐血袋數150袋以上的目標。