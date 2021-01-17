台中南天宮舉辦「牛年汽、機車淨車過火儀式」 人車平安好運來

台中南天宮關聖帝君廟今（17日）於大門口前舉行「牛年汽、機車淨車過火」儀式，前來參與之民眾並可獲關聖帝君琉璃車符1個，許多民眾一早即前來排隊，進行愛車過火儀式，祈求保佑人車平安招好運。

前來參與「汽、機車淨車過火儀式」之民眾。圖／許俊揚攝

台灣民俗中，凡是生財、交通工具都會到香火興旺廟宇向神明參拜、保佑營運穩定、行車平安。台中南天宮主委吳光雄表示，台灣道路繁雜，交通事故亦相當頻繁，透過該淨車過火儀式，民眾行車駕駛時，會有較安定的心情，因此每年信眾都會固定來排隊，希望在台中南天宮關聖帝君的庇佑下，整年人車平安。

參與「汽、機車淨車過火儀式」之民眾，祈求保佑人車平安好運來。圖／許俊揚攝

台中南天宮關帝廟宣揚儒釋道學說，主要供奉的忠義誠信關聖帝君，為商界尊崇的驅邪招財守護神，因此，關聖帝君還有「武財神」之稱。該宮以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨，並熱心舉辦公益活動來推行慈善與互助互愛之精神。該宮將於1月24日（日)早上10：00於大殿前舉行「台中南天宮新春送暖‧傳愛千里」活動。因庚子年疫情的衝擊下，造成經濟不穩定，南天宮關聖帝君指示，在農曆過年前，發送1,000份裡頭有平安米、平安麵、米粉、麥片等民生物資的「歲歲平安福氣箱」，所有民眾皆可排隊領取 ，每戶一箱，於過年前討個吉利，讓大家新的一年都順順利利！

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