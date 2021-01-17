桃園市長表揚好人好事運動協會理事長交接

桃園市表揚好人好事運動協會第10屆理事長就職典禮，於今(17)日(星期日)中午假皇家葳庭會館舉行，典禮由桃園市長鄭文燦親臨監交及監誓，會中由卸任理事長吳正宗將印信交給新任理事長趙子良，桃園市表揚好人好事運動協會民國83年由林財乞先生創立，期望藉由表彰自發性投入社會義行義舉之人，並藉由此拋磚引玉，建立愛與祥和的社會。

創會長林財乞高壽100歲，鄭文燦誇好人行善得長壽福報

桃園市表揚好人好事運動協會創會長林財乞 (左)今年已100歲仍極為康健，鄭市長誇林創會長樂善好施因此長壽富貴。圖/傅秉祥

趙子良理事長為富域事業董事長，熱心公益，積極參與各項慈善活動，創立玄濟慈善功德會，帶領大批志工，關懷弱勢、濟貧救苦、急難救助，不遺餘力，此次當選桃園市表揚好人好事代表運動協會的理事長，更是能帶領熱心公益志同道合的人，集合大家的力量一起行善，發揮更大善的力量，也歡迎社會大衆、公司行號共襄盛舉。

趙理事長表示，感謝桃園市表揚好人好事運動協會歷任理事長的努力，除了表揚好人好事代表之外，無論是急難救助、關懷弱勢、寒冬送暖、捐贈復康巴士⋯⋯等社會公益活動亦是有目共睹，他將繼續秉持協會的「揚善」「扶弱」的宗旨，任內計畫除募資捐贈復康巴士外，寒冬送暖更將輪流於桃園市的各個區辦理，集眾人之力，讓溫暖與愛能擴及桃園市的各個角落。

第10屆新任理事長趙子良表示，今年桃園市表揚好人好事運動協會已預定於1月31上午11點至下午4點在南崁高中舉行，針對蘆竹區中低收入、低收入、獨居老人做寒冬送暖愛心物資分享活動，蘆竹區中低收入戶計有268 戶，低收入戶計有534 戶，獨居老人計有87戶，除此今年將號召會員一起慷慨解囊，集資捐助兩輛復康巴士給桃園市政府作為急難救助之用。