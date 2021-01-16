女力意識抬頭　全球第75個華董世界華人工商婦女企管協會舉辦授證暨成立大會

「華董世界華人工商婦女企管協會」於1月15日假內湖禮客1館5樓隆重舉辦全球第75個分會授證暨成立大會，禮客集團董事長、同時擔任華董世華會創會長翁素蕙力邀各地政商名流及企業二代等450名嘉賓皆出席與會。

內政部長徐國勇、經濟部長王美花、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、基隆市長林右昌、嘉義市副市長陳淑慧、產發局局長林崇傑、台北市警察局局長陳嘉昌、僑委會副委員徐佳青，世華總會長陳阡蕙、創會總會長柯杜瑞琴、榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長黃淑慧、陳上春、劉琍綺以及監事長陳寶鳳，另外還有產業界知名企業全聯實業董事長林敏雄、內湖科技園區發展協會理事長廖全平、曼都國際總裁賴孝義等企業領袖齊聚一堂並獻上祝福。

「世界華人工商婦女企管協會」於2020年12月14日正式成立第75個分會，感謝眾多前任會長努力經營，並邀集台灣深具影響力與卓越女企業家的蒞臨此盛會，因為眾會員懷抱理想並進行跨業交流、利他公益與創新傳承，讓所有傑出女企業家對於台灣這片土地都有使命感。

創會總會長柯杜瑞琴(前排左五)率領創會會長翁素蕙(中)與分會成員歡慶華董分會授證暨成立大會圓滿落幕。圖／華董世華工商婦女企管協會提供

「世界華人工商婦女企管協會」已於全球創立28年，而在台灣成立第75個分會有其重大使命與榮譽，因此須具備三董(如董事長、董事長夫人及董事)資格方能加入該協會擔任會員並組織為Chinese Chairwomen，代表精神為二顆心，環繞在中間的12道光芒就是該協會宗旨。

翁素蕙表示，深感傑出女性不只在職場上有優異表現，更應不遺餘力投入社會公益，因此聚集各地傑出女性企業家發揮熱情的精神，結合共同資源成功建構具有指標性女性企業領袖優異團體。她鼓勵會員加入該協會參與運作，締結更多全球性組織活動，以更開闊胸懷來關注公共議題、社會創新，利他公益。

翁素蕙(前排右六)表示，該協會將落實「跨業交流、利他公益、創新傳承」創會使命，並傳承企業與創新典範，發揮永續影響力。圖／華董世華工商婦女企管協會提供

徐國勇獻上總統蔡英文恭賀與祝福之意，期許未來華董分會能成為企業界一股新力量。另外柯文哲表示，「女力」能讓企業變得更好，期勉女性能對台灣企業有更大貢獻。他讚揚會長翁素蕙領導力過人且熱心公益，相信未來華董分會勢必能成為女性企業主的強大交流平台。

翁素蕙透露，未來將持續邀請更多優秀女性企業家加入該協會，期許培育與串聯更多新時代女性領導者，完成「跨業交流、利他公益、創新傳承」創會使命，並傳承企業與創新典範，發揮永續影響力。