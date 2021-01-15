經濟部加工處新任處長楊伯耕就職 將帶領「科技產業園區」邁向新時代

經濟部加工出口區管理處15日下午1時30分於楠梓園區莊敬堂舉行「處長交接就職典禮」，前任處長黃文谷榮退，新任處長楊伯耕正式就職，經濟部次長林全能特別代表部長王美花主持監交儀式。與會來賓有加工出口區區內外各同業公（工）會理事長及代表、日本交流協會代表，與園區內機關代表及廠商代表等數百位貴賓蒞臨，場面溫馨隆重。

經濟部次長林全能致詞。圖／黃全興

經濟部次長林全能致詞表示，這次的交接典禮正是一項典範的移轉。林次長說，黃文谷處長是加工區建成以來在位期間最久的處長，計8年7個月，期間推動許多創新典範，在所有區內廠商鼎力支持與同仁共同努力下，「新價值」、「新空間」、「新氣象」等面向展現卓越績效，不僅使園區朝卓越躍升發展，也讓外界看到園區的改變與成長。尤其在疫情衝擊之下，加工區廠商仍大舉擴廠，近2年來就加碼投資逾千億元，讓加工區成為臺商回臺投資密度最高之園區，實在非常難得，更特別的是他任內克服萬難，完成「科技產業園區設置管理條例」修法作業，讓這個歷史悠久的園區開啟嶄新的一頁，創造更多產業發展價值。

林次長進一步表示，黃處長榮退後，為賡續推動園區發展，行政院特別調派加工處前副處長、工業局副局長楊伯耕擔任處長。楊處長是國立政治大學地政學系碩士，72年地政類科高考考試及格，歷任加工處主秘、副處長及工業局副局長，可謂學經歷俱佳。此外，楊處長也是一位有創新思維、行動力極佳的優秀人才，他在擔任加工處副處長及工業局副局長期間，推動許多促進投資、空間再造、產業升級及環保永續之工作，對於園區升級與我國產業發展，都有非常卓越的貢獻。期盼楊處長能在黃處長奠定的基礎下，繼續帶領加工處同仁大步向前。

加工處處長交接就職典禮與會貴賓大合照。圖／黃全興

卸任處長黃文谷致詞表示，8年多來感謝經濟部長官及園區廠商以及包括日本交流協會、產學合作等合作夥伴長期的支持，也感謝加工處整個團隊盡全力為園區廠商服務，期許未來科技產業園區在楊處長帶領下展開全新的一頁。

新任處長楊伯耕致詞表示，黃處長的輝煌績效就是他最佳的後盾，他將站在「巨人的肩膀上」繼續前行，希望未來的日子，與加工處全體優秀同仁密切合作，積極推動以下五大重要施政工作： 一、開發新區、提升投資動能：加速推動屏東園區擴區及高雄軟體園區第二期開發計畫，以新增產業空間，帶動區域產業創新發展。 二、加速更新、深化產業聚落：完成楠梓園區行政區域、鑽石場域與臺中園區眺島更新等計畫，並利用更新活化之空間，深化半導體與關鍵零組件產業聚落，使園區發展成為高階製造中心。 三、輔導加值、促進智慧升級：在高雄軟體園區建構「南部數位人才培育基地」，推動智慧加值輔導，以帶動區內廠商數位轉型，使園區朝向高值化發展，成為驅動區域創新的基地。 四、堅實團隊、精進園區服務：加工處堅實團隊將持續為區內廠商服務一起打拼，在歷任處長建置的基礎上，讓加工處業務更蓬勃發展 。 五、推動更名、營造嶄新氣象：確實做好「科技產業園區設置管理條例」實施相關籌備工作，並利用園區更新名之契機，推動創新作為，展現更優質新氣象。

楊處長期待園區廠商伴繼續給予「科技產業園區」支持，讓園區在既有的光榮基礎上，持續加值精進，創造更多輝煌成就。加工處新任處長楊伯耕就任 帶領科技產業園區邁向新時代。