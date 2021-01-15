投入升級版電動機車研發 大葉大學「增程式混合動力機車技術研發」獲經濟部價創計畫2千萬元獎助

因應電動車趨勢，大葉大學機械與自動化工程學系教授林海平籌組整合型研究團隊，以德國師徒制精神帶領學生投入升級版電動機車研發，為期2年的「增程式混合動力機車技術研發及商品化開發計畫」，獲經濟部產學研價值創造計畫新台幣2千萬元獎助。

大葉大學機械系林海平教授(中)帶領的電動機車研發團隊，獲經濟部價創計畫2千萬元獎助。圖／大葉大學提供

機械系教授林海平指出，綠能是未來趨勢，近年來電動車興起，團隊希望透過增程式混合動力的設計，改善目前電動機車續航力的問題。大葉大學多次獲得科技部研究計畫、經濟部學界科專計畫獎助，並建置有「輕量化電動載具研發基地」，對於車輛關鍵技術有相當程度的掌握，民國109年8月至111年7月的「增程式混合動力機車技術研發及商品化開發計畫」，由他擔任總主持人，集結機械系吳佩學副教授、工設系約翰蓋格教授、電機系陳雍宗教授、企管系張四薰助理教授等跨學院的教師，與法拉蒂綠能公司技術長陳志超博士合作，預計會做出三款升級版電動機車的原型車，插電增程式混合動力技術讓機車在家就可以插電充電，外出遇到沒電時會自動啟動增程引擎，讓騎士可以繼續行駛。

大葉大學約翰蓋格教授(左一)與吳佩學副教授(右二)、林海平教授(右一)討論機車外型設計。圖／大葉大學提供

機械系副教授吳佩學表示，電動機車面臨最大的問題點是充電後只能行駛一定的里程數，充電站也不像加油站那麼普遍，因此大葉大學投入增程式混合動力機車的研發，引擎啟動就會帶動發電機，沒電時只要能加到油，就不會受到里程數限制，車子的電力也可提供其他用途，比如戶外露營使用，或是外送員食物保溫保冷，比市售電動機車更具機能性。機車的便利性在台灣有一定市場，增程式混合動力機車可以解決電動機車續航力問題，並能同時滿足能源與環保的需求，具有創新性與商品化價值。

大葉大學正在研發升級版電動機車。圖／大葉大學提供

參與車體造型設計的工設系教授約翰蓋格說，大葉研發的電動機車不只是車輛設計上讓民眾不用擔心充電問題，外型上也考慮到多用途，可以提供戶外活動的電力使用，就像一台行動發電機，是相當實用的機車。