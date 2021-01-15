另類成年禮 朝陽科大行銷系舉辦「溫。渡 × 感恩日」活動

20歲是人生重要的里程，為了給大二學生一場難忘的「成年禮」，朝陽科技大學行銷與流通管理系結合5家客家業者，舉辦「溫。渡 × 感恩日」活動，搭配年節主題，結合策展、直播、微電影、社群文案、主持產品、攝影、舞台表演等整合行銷專業，並邀請近40位家長蒞校，讓學生展現學習成果，表達對父母的感恩，場面溫馨。

感恩日活動結合客家業者，朝陽行銷系學子以傑出的策展及行銷專業能力，受到肯定。圖／朝陽科大提供

朝陽科大行銷與流通管理系主任李冠穎表示，在高教深耕樂活服務學程計畫支持下，大二學生從鎖定目標市場、明確市場定位、找出廠商特色文化與產品，以及組合各種行銷活動與通路，全都一手包辦，以主持、走秀、微電影等方式呈現學習成果，除了要達成行銷聲量，包括攝影、文案撰寫、主持、影片拍攝、舞台表演、展場佈置整體搭配性等所有行銷活動，更要環扣市場定位與特色，表現十分傑出。

朝陽行銷系另類成年禮很特別。圖／朝陽科大提供

為了策畫這場另類成年禮活動，行銷系凃鈺城與許文齡兩位指導老師，在學期初即舉辦說明會，除了帶領學生進行企業參訪，同時邀請平面設計、文案企劃、電影拍攝、策展行銷、活動主持等業界專家於課堂中傳授業界實務技能。今年特別以客家產品為主題，並結合年節檔期，學生在攤位設計、舞台主持、走秀表演、平面設計、影片傳達、內容行銷部分，皆能傳達到位，將專業學習淋漓盡致的發揮，加上豐富活動經驗的系學會後援，行銷系學子的活動企畫能力在此次策展中展露無遺。

感恩日的最後邀請家長上台，讓學生獻花擁抱，表達想要對父母說的話，也分享在校學習心得。與會家長除了感受到朝陽行銷系的用心，也看到孩子自我成長的成果，整場行銷人感恩日活動心意滿滿，為寒冬注入一股暖流。