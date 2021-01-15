1/16謝金燕TURN口罩世界巡迴演唱會 入場即贈演唱會限定口罩 再送超人氣潔顏粉

謝金燕2021TURN口罩世界巡迴演唱會將於明天在台北小巨蛋開唱，「姐姐」謝金燕為了幫歌迷們安心防疫，特別精心準備了演唱會限定口罩（一張票贈3個），希望進場歌迷們要戴上口罩，一起做好防疫工作。為了給歌迷更多禮物，小巨蛋現場還提供演唱會贊助廠商-星醫美學集團加碼送的旗下人氣商品「星和D28控油潔顏粉」十日體驗禮免費兌換，「姐姐」謝金燕說一定要讓歌迷們賺很大！

星醫美學集團創辦人暨副董事長，同時也是知名KOL的洪子琄(子犬)興奮地表示自己是「姐姐」謝金燕的粉絲，從學生時代就超喜歡謝金燕，到KTV唱歌也都必唱謝金燕的每首歌曲，當聽到「姐姐」謝金燕要舉行演唱會，身為歌迷就是要共襄盛舉，因此促成星醫美學集團首次贊助演唱會。洪子琄說，謝金燕勇於挑戰、創新、努力不懈的個性，與我們集團十分相像，非常開心有這個機會能以實際行動支持，也提醒廣大的歌迷朋友們入場請務必佩戴口罩，一起安全、開心的享受這場超棒的演唱會。

星醫美學集團創辦人暨副董事長洪子琄。圖／業者提供

演唱會當天只要到星醫美學集團現場攤位，就可免費兌換「星和D28控油潔顏粉」十日體驗禮，星和D28控油潔顏粉擁有16倍濃縮粉精華，並添加多項國際獲獎的專利創新潔淨及保養成分，含有瑞士黑蜂蜂蜜活性物、乙醯化玻尿酸、柳蘭萃取、新木瓜蛋白酵素等成分，其中瑞士黑蜂蜂蜜活性物更榮獲2019BSB化妝品和原料創新獎、北美最佳創新活性原料金獎兩項殊榮，具天然認證，提升保濕及彈性緊實，修護同時平衡肌膚生態，柳蘭萃取可幫助肌膚平衡皮脂分泌，達成極佳的控油效果，男生女生都適用。

洪子琄強調，希望所有「姐姐」謝金燕的粉絲，長期配戴口罩，也千萬別忽略臉部皮膚的清潔，拿到星和D28控油潔顏粉可以享受好好洗臉的幸福感。

洪子琄(子犬)粉絲專頁：https://www.facebook.com/delphinehungfans