新住民社團致力推動族群融合藝文傳承

日前，新北市新住民輔導協會理事長張愫珊、常務監事&前任理事長羅群、常務理事吳瑞霞、執行長楊宇霞的帶領下，和新心演藝團在土城囍都幸福會館聯合主辦了歷時長達10個多小時的『新心盃•歌唱比賽暨頒獎晚餐會』，活動籌備到舉辦約半個多月，參與人數近500人。承蒙全國數位有線電視，永恆音樂多媒體工作室，ZckyTV素人電視台總製片吳慶火導演，沐水堂文創有限公司(MuCC藝能)，徐瓏樂團，新北市中華藝術交流推廣協會理事長周麗卿、常務理事張秋玉、張秀萍攜會員，新北市健康舞協會理事長蕭宇珍、常務監事吳鳳照攜會員，中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺，新北市娛樂休閒業產業工會理事長游素娥、前理事長林同仁攜理監事，伊秀康國際開發公司董事長蔡金郎、社團法人全世界洪門團結聯盟中華總會秘書長黃崇明、總召陳軍睿，中華新住民黨創黨總裁張黎生，中華安親總會理事長徐榮孝，Vyvo威夢台灣贏家團隊總裁劉素雲攜團隊成員、蜂湧數位公司副總詹尹州的大力協助，並且立法委員吳琪銘、新北市議員劉美芳、新北市議員黃永昌、新北市議員彭成龍、新北市議員周勝考、新北市議員林國春、新北市議員蔡元之、新北市議員廖宜琨、新北市議員林金結及土城婦女會理事長潘素文等，親臨道賀提供摸彩品。

主辦單位規劃4個組別：新住民組、少兒組、社青組、長青組等。活動邀請李珮媜來主持，9位專業水準的評審。優勝者有獎狀、獎盃、獎金，冠軍獲得單人EP錄製。在公正、公平，比賽下，新住民組【冠軍鄭小群，亞軍胡穎，季軍薛秀萍，最佳技巧阮明明，最佳台風張標材，最佳潛力阮德賢，優勝：彭鑠（少兒）、徐立熏（少兒）、朱周洪、李娟娟、魏順芳】，社青組【冠軍戴惠如，亞軍卓冠宇，季軍陳菀翎，最佳技巧陳星羽，最佳台風黃慧珠，最佳潛力吳軍霖，最佳活力李虹鈞，最佳造型黃美秋，優勝：蔡欣玲、許益進、曹瑞鳳、林文彬、鄧方琴、官世傑、謝明木、吳和東、黃煥溢、葉育芬、陳采玲、陳惠君、羅心妤、洪雅惠】，長青組【冠軍李金發，亞軍莊碧貞，季軍何晞霞，最佳技巧林慶敏，最佳台風胡弼涵，最佳潛力林政雄，優勝：張裕程、丁立德、劉蕙蘭、張標材、封秋霞、李蚌珠】，全場最佳人氣獎黃煥溢。

感謝新北市點亮小蠟燭關懷協會社福宣導員鄭嘉惠的社政宣導、Vyvo威夢贏家團隊雙鑽石曽于倩老師的智能生活演講、來自四川的新住民—台中市亞斯伯格症肯納症協進會創會會長陳習珍的演講，以及獲得兩度自閉才藝大賽冠軍侯淳之的表演。更特別感謝一直熱心公益的伊秀康國際開發公司董事長蔡金郎為台中市亞斯伯格症肯納症協進會捐贈6000元，桃園市新住民文化交流協會理事長牛春茹為本活動捐款2000元，新北市娛樂休閒業產業工會理事長副理事長林原平捐款1000元摸彩，本會監事薛秀萍不僅為本活動捐款5000元而且又捐出獲獎獎金2000元。

據主辦總召黃馨慧老師稱，活動目的發掘優秀歌唱人才，鼓勵民眾從事正當休閒娛樂，為流行音樂市場注入生力軍，及推廣基層音樂文化活動，倡導民眾正當娛樂以改善社會風氣。黃馨慧老師來自山東青島的陸配，來台定居10年，承辦政府福利課程愈9年，創立社團近8年，一直致力於新住民的傳承與融入，目前籌備台灣新住民輔導總會，以造福社會關懷弱勢，致力族群融合為宗旨。今年擬創立電視頻道，開闢新住民專欄節目，將歌唱比賽作成常態性節目，進而幫助新住民創業列入議事日程。