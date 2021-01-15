台灣機能水協會理事長交接 游雅淇：承先啟後，再創高峰

台灣機能水協會成立於2011年，以科技、交流、健康、生活為宗旨，致力於推廣機能水以及發展機能水開發並推動 WT(Water Taiwan) 認證規章。協會於110年1月11日召開第六屆第一次會員大會，大會當日改選第六屆理事長，千毓實業總經理游雅淇正式接任台灣機能水協會第六屆理事長。

台灣機能水協會依章程之規定，於2010年11月5日召開台灣機能水協會發起人會議及第一次籌備會會議，2010年11月26日召開第二次籌備會會議，再經歷第三次籌備會議，籌備會歷經九個多月努力，於台灣內政部2011年1月11日，准予台灣機能水協會正式成立，註冊立案。

台灣機能水協會經歷歷屆理事長及團隊努力，協助會員參展，拓展國際市場與世界接軌。藉以向外傳遞台灣優質的淨水設備與企業形象。經由協會組團參加的展覽，目前已有荷蘭、中國大陸、印度、印尼、越南、等地，協會每年也申請國際展覽補助經費，105年至108年獲得補助近500萬元，109年因應疫情影響暫停辦理海外展覽，撤回補助款1,086,000元，110年目前已申報補助計畫。

元月11日新舊任理事長交接暨十周年慶，台灣機能水協會由創會理事長柯銘哲帶領新舊任理事長及理監事團隊以精彩開鼓秀揭開晚會序幕，和太鼓表演及魔術表演，摸彩，卡拉OK，十周年慶晚會氣氛溫馨熱鬧。

台灣機能水協會1月11日新舊任理事長交接暨十周年慶，由創會理事長柯銘哲帶領新舊任理事長及理監事團隊以精彩開鼓秀揭開晚會序幕。圖／業者提供

第五屆理事長許福程就任時即發表了努力的目標：會員實務之交流、專業知識之交流、WT認証之推廣、國貿參展之推廣、網路平台的之建立、國際同業交流互訪及推動公益之事宜等，許福程於任內積極推動，逐項落實。

本屆新當選理事長游雅淇將帶領團隊，承襲協會的精神，持續推動WT水質檢測認證，著重於專業講座，結合產業、政府、學術之交流，並加強國內弱勢族群的關懷活動。

游雅淇表示，台灣機能水協會將以推廣機能水對人類健康、環境保護之應用，提升國民生活及環境品質增進人健康與社會公益福祉，及促進國際間對機能水學術研究繼續努力，承先啟後讓台灣機能水協會再創高峰。