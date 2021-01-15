Aplus幸福窯烤 手工麵包 披薩美味飄香

文／翁雅蓁

近年來，食安問題迭起，「吃得安心又健康」儼然成為社會大眾迫切的需求，使得一些自我要求甚高的業者備受消費者支持與肯定，在新冠疫情導致百業蕭條的當下仍逆勢成長。

位於台北市區的「Aplus幸福窯烤」，不惜重金打造窯烤爐，輔以天然食材、老麵發酵等高標準來製作手工麵包、披薩，內湖店自2016年開幕以來，外酥內軟、扎實健康的口感，深深擄獲消費者的心；去年亦不受疫情影響，民生店於9月在富錦街開幕至今，再度贏得好評與口碑，成為鄰近社區的最愛！

嚴選食材、親自研發，對揉製、配料、窯烤都駕輕就熟的「Aplus幸福窯烤」老闆鄭玉章表示：「商人不應該只追求營利，卻忽略了良好品質的核心本質。我們熱愛健康與回饋消費者的用心，是大家有目共睹的。店內窯烤爐的外觀看似樸實，卻能勾勒出麵包的原味；麵包製作不用任何人工添加劑，每天以現打麵糰加老麵自然酵母發酵，加入天然果乾、手工餡料入味，做出各種不同口味的窯烤麵包和披薩；現場開放式的廚房，讓人全程目睹製作流程，感受新鮮出爐的溫暖。」

堅持初衷，鄭玉章希望顧客、家人和親朋好友們，無論親至店面或美食外送，都能享用美味、健康又安心的幸福滋味！