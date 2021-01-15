年節返鄉有泰安 行車守護保平安

農曆春節將近，許多民眾規劃了返鄉、出遊的計畫；在出遊前別忘了為愛車進行完善的健檢與保養，提前掌握車輛的狀況，避免開心出遊，敗興而歸。

泰安產險指出，為確保行車安全，別忘了為您的愛車進行健檢，其重點包括，檢查儀表板油量、燈號或水溫顯示是否正常；車燈、雨刷正常運作、胎壓、胎紋有無耗損；後照鏡及雨遮是否鬆動；確認機油、水箱的水總量，以及剎車油是否變黑須立即更換，同時確認底盤的避震器及排氣管是否有異狀等。除車輛檢查外，應再檢視保險內容是否充足完善，更是安全保障的一環。

以乙式車體險為例，行車若遭不明的拋擲物毀損玻璃、天災雷擊的意外事故、遭遇車輛與車輛的碰撞，或車對物的碰撞、車輛傾覆等，皆於承保範圍。另因近年來撞上超跑的事故層出不窮，鉅額賠償金對一般家庭而言是一大負擔，泰安產險建議民眾，加保超額責任險，除可彌補強制險和第三人責任險的保額不足外，更可保障第三人的體傷及財損。

網路投保抽好禮 前100名再加碼獨家媽祖加持禮

泰安產險在地深耕60年，始終秉持「安心、熱情、創新」的服務理念，提供保戶更完善的投保品質。今年更與鹿港天后宮獨家合作，即日起至3月15日止於泰安官網專屬活動網頁投保，不但有機會獲得萬元禮券、iPad Air等多項好禮，前100名投保者，再加贈媽祖加持精美小禮。另，針對早鳥族群更推出額外獎項，只要汽、機車任意險到期前35天完成線上投保，再加碼抽全聯禮券，更多好禮優惠可至「泰安產險」官網查詢。產險規劃可加入Line帳號或撥打24小時0800-012-080免付費專線，專人提供諮詢服務。