大葉大學環工系校友彭御賢 分享廢棄物處理產業經驗

民國98年從大葉大學環境工程學系博士班畢業的彭御賢，現任永源集團擔任研發部經理，系上特別邀請他返校分享職涯經驗，鼓勵學弟妹學以致用，透過廢棄物回收處理，達到循環經濟。

彭御賢回憶說，民國88年他進入大葉大學環工系就讀，學校推動德國師徒制教育，老師和學生之間沒有距離，有任何問題都可以跟老師討論，老師也會引導學生往自己的專長和興趣去發展，當時他對貴金屬廢棄物回收的研發很感興趣，所以留在大葉繼續念碩士班。他原本在南部當研發人員，開發微細銅粉相關製程，幾年後他期許自己精進專業，回母校大葉大學攻讀博士班，取得博士學位後，剛好永源集團新設立研發部，有新的工作機會，他就進入永源負責銅汙泥回收處理的延伸應用研究。

大葉大學環工系邀請校友彭御賢(左二)返校分享。圖／大葉大學提供

彭御賢指出，台灣的天然資源有限，全世界的天然資源也會越來越少，因此資源如何再生成為循環經濟，是相當重要的議題，產業對於相關人才也有一定需求。目前永源已經可以將進廠的有害汙泥幾乎百分百變為產品，同時持續進行微細銅與銀銅金屬粉末等高附加價值產品研發，未來新產品將應用在第五代行動通訊產業，開創藍海市場。

彭御賢的指導教授、大葉大學工學院院長李清華說，民國70年次的彭御賢，大學、碩士、博士學位都在大葉大學環工系完成，他一路專研貴金屬資源回收技術，目前在永源集團也是負責廢棄物回收研發工作，是學用合一的最佳典範，因此邀請他與學弟妹分享相關經驗，幫助學生認識職涯。

永源集團研發品保處處長謝育民表示，公司裡有多位員工是大葉大學環工系畢業的，表現都非常優異，期盼未來和大葉大學有更多元的合作機會，也歡迎大葉學子前往就業。