大葉大學護理系愛心義賣 捐助彰化老人養護中心

大葉大學護理學系一方面募集畢業生的二手實習服，賣給有需要的學弟妹，另一方面，募集師生家中閒置的物品，舉辦義賣活動，兩場義賣所得共計新台幣2萬5千元，全數捐贈給衛生福利部彰化老人養護中心，不只是讓資源再生，更把愛心傳遞出去。

大葉大學護理系楊政議主任(左)代表系上捐贈2萬5千元給彰化老人養護中心(右為譚志皓主任) 。圖／大葉大學提供

護理系主任楊政議表示，護理系以德國師徒制養成學生「全人關懷、悉心呵護、締造幸福」的精神，不只是培養專業，更鼓勵學生參與社會服務，鄭曉蕙老師長期帶領學生與衛生福利部彰化老人養護中心合作，學生幫忙中心彩繪牆壁、協助健康促進與陪伴活動。去年開始，系上執行大學社會責任實踐基地種子計畫(USR Hub)「鏈結教育實踐在地社區銀髮族服務模式」，以彰化縣長期照護機構、社區關懷據點、社區服務中心的銀髮長輩為服務對象，推動更多元的公益行動。

彰化老人養護中心的牆壁是大葉大學護理系學生幫忙彩繪的。圖／大葉大學提供

楊政議主任指出，在護理系學會的協助下，發起兩場義賣活動，第一場向學長姊募集二手實習服，以市價3至4折的價格賣給學弟妹，不只是減輕學弟妹的經濟壓力，義賣的錢捐助給彰化老人養護中心，也帶來善的循環，第二場向師生募集用不到的新品，並搭配夢想瓶DIY體驗活動，利用廢棄藥品與針筒製作夢想瓶，吸引許多人參加，兩次義賣總收入2萬5千元，全數捐贈衛生福利部老人養護中心。