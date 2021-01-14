TIMTOS Hybrid以實體6,000攤、線上1,000家廠商 3月15日盛大展出

「2021年台北國際工具機展TIMTOS 2021」將以實體結合線上展全新Hybrid型態呈現，3月15日至20日之實體展規模將近6,000個攤位，橫跨南港1、2雙館及世貿1館，而線上展也同步於3月15日開展，有近千家業者於線上展示。從展覽規模到創新展示方式，已引起全球機械業者及國際買主高度關注，從買主預登開放後，就陸續接獲來自土耳其、泰國、波蘭、印度等國的買主表示非常期待TIMTOS作為疫後首發工具機專業展順利開展，以TIMTOS 2021 Hybrid全新面目亮相，提供不限時空觀展體驗，讓參觀者可有效率的瀏覽參展商展品資訊，進而預約會議並交流採洽、亦可線上參與高峰論壇或觀看展場直擊影片，實現疫情下天涯若比鄰的逛展體驗。

TIMTOS線上展將於1月18日開放廠商布置虛擬攤位，主辦單位外貿協會與機械公會已全力投入協助參展商豐富線上展內容，並將於1月29日於貿協台中辦事處辦理兩場「TIMTOS Hybrid規劃講座暨線上展實作WORKSHOP」，實際帶領廠商線上布置攤位；針對洽邀國外買主上線觀展部分，外貿協會已發動全球外館與合作公協會，強力洽邀買主上線，同時也已規劃了展場小秘書（On-site Escort with Online Tour），安排人力配置行動裝置（iPAD）帶領買主到攤位上與廠商洽談，而國內參觀部分，也將規畫辦理採洽會、主題導覽及遊覽車接駁服務，讓商機實體線上完整接軌。

為持續為TIMTOS累積全球聲量，TIMTOS也將於貿易局為台灣機械產業類展覽辦理的「智慧機械領袖對談說明會」中與其他同業展覽一同宣傳，該說明會邀請友嘉、上銀、金豐等工具機大廠總裁，與外貿協會黃志芳董事長與機械公會柯拔希理事長，共同就「後疫情時代智慧機械產業新布局」主題進行探討，活動也將於TIMTOS影音頻道直播，歡迎各界觀看。

外貿協會表示，TIMTOS 2021 Hybrid將於今年3月15日至20日線上線下同步登場，針對國內外參觀者推出多項貼心買主服務，包括展場小秘書、視訊採洽會、展場直擊（Onsite Tour）、活動與論壇直播等，不論買主身在何處，均有如臨現場般的體驗，誠摯歡迎您一起蒞臨體驗，感受TIMTOS為您帶來的豐沛商機。更多詳情請鎖定官網（www.timtos.com.tw ）及社群粉絲頁。