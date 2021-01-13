80家年貨名店齊聚世貿　牛轉乾坤拚振興

2021金牛年春節即將到來，你已經想好要選購哪些年貨了嗎? 經濟部商業司為振興經濟、擴大內需及刺激零售消費，規劃一系列「好享購」活動，於2021年1月15日(五) 至18日(一)，在台北世貿一館舉辦「好享購go好年」展，現場邀集各大知名特色攤商，讓民眾提早感受過年歡樂氣氛，在對抗疫情期間也能安心團圓購物過好年 。

本次活動特邀全台80家優質年貨相關零售業者，現場年貨佳節品項豐富多元，包含特色年菜、美食小吃、伴手禮品、年貨用品等；更邀請榮獲台中市十大伴手禮首獎，以創意法式鳳梨酥為名的「法布甜-糕點」、台南伴手禮名店「松稜滷味-糖燻滷味」、頂級五星飯店「君悅酒店-年節禮盒」；年菜部分則有辦桌宴會首選的「晶宴」及「典華」會館等多樣類型名店共襄盛舉，眾多攤商將帶著最優質的人氣伴手名品，與大家提前共度新年佳節。



展覽活動為期四天，千份好禮天天送！即日起開展前至活動網站預約報名參觀（https://souvenir-fair.top-link.com.tw/ticket/12892），活動期間到場即可獲得摸彩券一張，現場還有滿額送限量福袋及抽大獎等多重好康，凡消費就有機會獲得十萬純黃金、Iphone12智慧型手機、萬元紅包、任天堂switch與健身環、SHARP水波爐等超值大獎，抽獎資格活動期間可持續累積，買越多中獎機會越高 。



台北世貿年貨大展-「好享購Go好年」活動資訊：

地點：台北世貿一館(台北市信義區信義路五段5號)

時間：110年01月15日(五)至01月18日(一)上午10時至下午6時

票價：免費參觀