虎頭山創新園區成果暨多功能館啟用

提升產業交流學習及研發能量

桃園市長鄭文燦今（13）日上午前往桃園區，出席「虎頭山創新園區成果暨多功能館啟用記者會」，鄭市長說，虎頭山創新園區配合中央「亞洲．矽谷計畫」進行建置，在經濟部及國發會等中央機關支持下，108年6月蔡總統親臨啟用開幕，成為桃園的重點科技產業聚落，虎頭山創新園區多功能館自108年10月動工，109年12月完工，工程總經費約6,000萬元，由內政部營建署補助3,900萬元，經濟部補助570萬元，其餘為市府自籌款，多功能館主體為地上1層鋼骨建築，1樓設有展覽、演講、發表會等活動場地，約可容納200人，上層可作為策展單位辦公及會議空間，未來除提供園區辦理大型研討會，並可開放市民休憩及辦理活動使用。

市長、官員、民意代表及各界嘉賓於啟動儀式中合照。圖/傅秉祥

鄭市長偕同國發會主委龔明鑫、經濟部次長陳正祺一起參觀園區業者的研發成果並與業者合影。圖/傅秉祥

鄭市長表示，「亞洲．矽谷計畫」有兩大核心，第一是創新生態系，第二是AIOT產業應用。虎頭山創新園區為全台首座結合自駕車與資安聯網兩大主軸的驗證中心，去（109）年2月輔導廠商取得全台第一張通過經濟部無人載具沙盒審查的可營運試車牌，也輔導多家廠商通過經濟部無人載具沙盒審查，目前全台所有運行的自駕車團隊第一階段的測試均透過園區輔導上路，推動自駕車發展成果豐碩。鄭文燦指出，虎頭山園區成立1年多以來聚集許多新創業者，也申請許多示範計畫，輔導超過60家物聯網及車聯網相關創新產業，由於 5G應用跟資安有很大的關係，虎頭山創新園區導入5G企業專網，率先成為全台第1個提供5G車路雲測試的自駕車園區，不但提升自駕車上路的安全性，也展現桃園車用電子資通訊產業鏈發展成果。

國發會主委龔明鑫表示，虎頭山創新園區建置至今不斷成長，不但取得全台第1張通過經濟部無人載具沙盒審查之可營運試車牌照，現更進入第二期開發工程，期盼持續推動「亞洲．矽谷計畫」，建立物聯網及AIOT相關展示場域，作為全世界發展物聯網科技產業的第一站。經濟部次長陳正祺表示，在蔡總統提出的6大核心產業中，資安、物聯網及ICT等產業皆在桃園扎根，去（109）年經濟部與美國簽訂MOU，也強調在這些領域進行合作。尤其後疫情時代的數位轉型，其中最重要的兩大根基就是物聯網及資安，期盼虎頭山創新園區引領世界潮流，帶領相關產業走向國際。

經發局長郭裕信表示，虎頭山園區一期車聯智駕中心營運至今促成15家企業合作，提案總金額達新台幣1.1億元；「資安物聯網中心」於109年12月8日通過ISO 17025實驗室認證，促成資安檢測及輔導171件，其中桃園廠商佔112件，並輔導園區團隊互聯安睿參加2020資安聯防金漾奬，獲得智慧應用第一名殊榮。此外，除了物聯網設備檢測諮詢及智慧製造場域資安宣導，亦媒合32家業者參與智慧工廠升級，促進產業供應鏈數位串流暨AI應用。

今日包括立法委員鄭運鵬、國發會主委龔明鑫、經濟部次長陳正祺、市議員余信憲、蔡永芳、市府經發局長郭裕信、都發局長盧維屏、交通局長劉慶豐、資科局長余宛如、桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬、中華電信桃園營運處總經理劉年懿、勤崴國際科技總經理黃晟中、大同世界科技總經理劉盈秀等均一同出席活動。