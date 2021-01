ONE ART Taipei 2021藝術台北1/15-17西華飯店展出　可配合限定套餐與住房

ONE ART Taipei三度登場!飯店+藝術+美食的同場獻藝,2021年「ONE ART Taipei 藝術台北」再次造訪西華飯店,西華主廚照例以展出的亮點藝術品作發想,精心製作一道道特色料理,整套藝術限定套餐每位2,800元+10%,即日起至1月31日限時供應。可洽台北西華(02)2718-1188轉TOSCANA義大利餐廳。

2021「ONE ART Taipei 藝術台北」會在1月15日至17日在舉行,是以「消費性時代:ON FIRE」為命題,聚焦「潮藝術」與其背後精神「做自己、在舊有體制下脫穎而出」,邀集來自日本、韓國、香港、台灣等近50間國際畫廊參與,並邀集高人氣英國塗鴉藝術家MR. DOODLE帶來3件藝術作品:《Still Life with Doodles》、《Doodle Flowers》、《Table and Chair》,就展示於西華飯店的1樓大廳,打造「快閃美術館(POP UP Museum)」,至於16樓的「Art and Only」特展房則展出其他多款作品,體現「飯店即藝廊」的精神。

配合藝術展,西華主廚也設計出絕無僅有的期間限定「藝術台北限定套餐」。前菜以多彩番茄及布拉塔手工乳酪乘盤,附上濃縮巴薩米克醋、紅蘿蔔油及香料油共3色醬料,供饕客自行在盤中繪出屬於自己的藝術風貌,另受此展藝術作品《古典敘事 二十八》(作者:鄭農軒)的多彩交織視覺啟發,將黑色墨魚海綿蛋糕佐上花枝、櫻花蝦及各色鮮花,以衝突配色呈獻美麗視覺。此外為油煎香檳鳥佐上暖色調的西班牙醬汁及鮮花,靈感來自鄭農軒色彩斑斕的作品《古典敘事 二十七》。主菜則受呂學淵作品《榴彈開花》啟發,為頂級美國肋眼牛排搭配色彩繽紛的海膽醬泡菜佐青豆、臻果碎,在斑斕色彩中呈獻軟、硬交織的美感。甜點帕芙洛娃水果蛋糕,則受《黑寶烏拉拉》(作者:林餘慶、魏杏諭)的繽紛色調啟發,為蛋白霜繪上七彩色調,再佐上草莓及藍莓等鮮果,美得讓人捨不得吃了。

「ONE ART Taipei 2021藝術台北」於西華飯店14至16樓展出,16樓為特展。且此次藝術品都會進駐西華全新落成的尊榮豪華客房。西華也包裝專屬住房專案,1月15日至1月17日藝術展期間入住豪華客房可享免費看展、含2人兩客早餐,房價每晚3,300元;也可加價至每晚8,000元享TOSCANA義大利餐廳特製的藝術台北限定套餐兩客及兩客免費早餐。房價另加10%。可洽(02)2718-1188轉訂房組。