中科院 打造幸福職場，激發工作潛能

迎接嶄新的一年，國家中山科學研究院特別推出2021年「幸福職場」筆記本，將轉型國家級行政法人後，落實在照顧員工「 工作、生活、健康」三大面向的福利措施，分月完整呈現「幸福地圖」，每翻一頁都為平凡的日子注入驚喜與微笑。

國家中山科學研究院110年度筆記本，圍繞著幸福員工與職場生活，每個月都有一個主題活動，依次為「一畝田-善盡社會責任」、「情牽中山，珍愛永恆」、「愛與微笑，逸光寶貝」、「代償員工就學貸款」、「預防重於治療，健康就是幸福」、「食出健康，食在幸福」、「不要怕，有我在」、「安居合宜住宅計畫」、「微笑到中山，幸福低碳行」、「遇見更好的自己」、「攜手同心，多彩繽紛」及「健康促進活動，健康走、GO健康」等幸福回憶，忠實記錄中科院員工的美好時光。

掃描中科院「幸福影片牆」的QR code，就能透過影片看見每一段幸福影像。圖/中科院提供

中科院致力國防自主武器研發工作外，同時秉持「以人為本」精神，根據員工需求，推出許多的活動，積極創造「幸福職場」，而這些點點滴滴都仔細的收錄在這本筆記本裡，透過掃描「幸福影片牆」內的QR code，精彩絕倫的影片映入眼簾，讓幸福從此開始。

此外，為了呈現幸福滋味，2021筆記本除了內容一改過往科技研發風格，凸顯人文關懷溫暖外，封面更以精裝燙金搭配武器浮雕效果，呈現精緻質感，搭配明亮沉穩色系與充滿溫度的文字，讓筆記本「活」起來，成為值得紀錄珍藏「那些年」的幸福手冊。

中科院秉持「人才為本」精神，自109年8月以「樂活、健康、永續照顧」為宗旨，用心推展「有感服務」，各項規劃構想均以員工需求為念，持續提供年輕員工「無息代償就學貸款方案」，減輕經濟負擔，同時策訂「育兒優惠補助」、「新手爸媽育兒包」等服務措施，讓員工能安心並專注國防科技研發工作；此外，中科院也尋求龍潭在地合格建商，於鄰近院區興蓋「安居合宜住宅」，並以專案優惠價格及銀行房屋貸款專案，提供員工購屋選擇，讓員工能在愉悅的幸福職場中，樂於工作、樂在工作，打造出一個讓員工能久遠發展與安身立命的優質環境。

中科院2021筆記本，透過封面立體浮雕設計，展現國防自主武器研發成果。圖/中科院提供

中科院不僅用心照顧及滿足現職員工各項需求，更持續不斷建構全職涯發展之關懷照顧，結合院內及院外資源，製作高齡資源手冊，內容包含：院內資源介紹，如院友會、志工隊及醫務所；院外資源以心理類、社福類及長照類等相關資訊，以提供員工在面對退休規劃時做為參考，期盼讓員工在工作、生活與健康等方面得以均衡發展，進而達到育才、留才的目標。