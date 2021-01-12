年度行銷傳播傑出貢獻獎暨TAA20周年慶菁英齊聚 推動潔車自愛 副總統賴清德出席 鼓勵企業參與社會公益

「台灣廣告主協會20周年慶」，與由動腦雜誌聯合主辦的「第十六屆行銷傳播傑出貢獻獎」頒獎典禮，於1月11日於台北福華大飯店圓滿落幕。台灣廣告主協會今年正逢跨越20周年，為此理事長王義郎邀集超過20個單位一同推動「潔車自愛、擦亮台灣」社會公益活動，副總統賴清德更出席現場參與揭牌及啟動儀式，給予各產業鼓勵。

台灣廣告主協會(TAA)創立於2001年，多年來持續關心產業界、倡議「公平、公正、公開、公信的廣告作業環境；保護廣告主及企業應有權益；鼓勵優質的媒體節目及正面的新聞報導；導正社會風氣」等理念，適逢跨越20周年，由王義郎理事長發起，邀集超過20個單位參與的「潔車自愛、擦亮台灣」活動，成為TAA推動社會公益的重要一步，在「台灣廣告主協會20周年慶」裡，也揭牌宣示「潔車自愛、擦亮台灣」正式啟動，該活動早先在１月５日於彰化搶先開跑。

TAA理事長王義郎致詞表示，疫情中可以看到，台灣這蕞爾之地在國人的努力與政府的領導下，成功阻擋疫情蔓延，這是許多科技大國都做不到的事，在國際展露頭角，台灣廣告主協會期望進一步推廣「潔車自愛、擦亮台灣」，讓大家除了防疫、也更愛乾淨。

台灣廣告主協會理事長王義郎致詞。圖／TAA提供

副總統賴清德肯定TAA除了捍衛新聞獨立自由、爭取廣告主權益，現在還推動公益活動。​並表示，疫情總是會過去，世界必定會來台灣取經，觀光會隨之起飛，如果街道乾淨、車子也乾淨，必定讓人留下深刻印象。

賴清德也恭喜貢獻獎得獎公司，除了能打動消費者，一定也是善盡社會企業責任的公司，還讓在地公司國際化、國際公司在地化，最佩服的也最難的，就是擁有傑出的創意，而這個社會四處都需要好創意。

TAA創會理事長／義美食品總經理高志明指出，20年前的環境和現在截然不同，許多本土廣告公司都已經消失或被併購，期許業界思考未來以及如何改變。

由動腦雜誌與台灣廣告主協會聯合主辦的「第十六屆行銷傳播傑出貢獻獎」，是為了鼓勵行銷傳播界傑出表現的公司及優秀夥伴，且讓廣告主與代理商彼此能更進一步認識和交流，帶動產業正向成長，本屆貢獻獎有超過300件報名件數，競逐共57件獎項，在疫情席捲全球的年度中，本次也出現不少關懷社會的作品脫穎而出。聯合主辦單位動腦雜誌發行人吳進生在典禮開場時表示，TAA不只是台灣Double A，也是產業Double A、家庭Double A，期許讓台灣的福氣變成世界人人的福氣。完整得獎名單，於動腦雜誌網站公佈。